Хто зможе користуватись метро безоплатно?

У грудні київська підземка знову працює в режимі, коли частина пасажирів може проходити турнікети без оплати. Для них кожна поїздка не додаткова витрата, а гарантоване право, пише 24 Канал із посиланням на Департамент соціальної політики.

До переліку тих, хто користується метро безоплатно, входять:

  • Учасники бойових дій: достатньо посвідчення або "Картки киянина".
  • Ветерани та учасники Другої світової, а також інші громадяни, яким законом передбачено пільги.
  • Постраждалі під час Революції Гідності: проїзд доступний за довідкою чи "Карткою киянина".
  • Особи з інвалідністю внаслідок війни та їх супроводжуючі, якщо це передбачено документами.
  • Постраждалі від аварії на ЧАЕС: ліквідатори, постраждалі з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші категорії потерпілих.
  • Військовослужбовці, які отримали інвалідність під час служби, а також батьки загиблих або зниклих безвісти захисників.
  • Ветерани силових та державних відомств: ЗСУ, Нацполіції, ДСНС, ДКВС, податкової міліції, БЕБ, служби цивільного захисту, спецзв’язку та інших структур

Як скористатися безкоштовним проїздом у грудні?

Як зауважують у "Безоплатній правничій допомозі", для безоплатного проходу достатньо мати з собою документ, що підтверджує пільгу: посвідчення, довідку або інший офіційний документ. Жодних заяв, додаткових карток чи реєстрацій не потрібно.

Водночас пільга працює не лише в метро: аналогічні умови діють також в усьому комунальному наземному транспорті столиці. І навіть якщо ціна квитка для решти пасажирів змінюється, для пільгових категорій правила залишаються сталими.

Які ще діють пільги для пенсіонерів в Україні: коротко про головне

  • Пенсіонери в Україні можуть розраховувати на низку додаткових соціальних гарантій, що допомагають зменшити щоденні витрати. Окрім безплатного проїзду в громадському транспорті, для них передбачене звільнення від сплати земельного податку за окремі ділянки.

  • Ще одна суттєва перевага – це можливість користуватися муніципальними платними парковками без оплати. Для частини пенсіонерів держава також компенсує частину вартості комунальних послуг або повністю звільняє їх від сплати, залежно від категорії та статусу.

  • Окремі соціальні групи, зокрема колишні полонені, мають право на безоплатні санаторно-курортні путівки та оздоровлення. Деякі програми передбачають і знижені тарифи на автострахування.