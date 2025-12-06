Хто зможе користуватись метро безоплатно?

У грудні київська підземка знову працює в режимі, коли частина пасажирів може проходити турнікети без оплати. Для них кожна поїздка не додаткова витрата, а гарантоване право, пише 24 Канал із посиланням на Департамент соціальної політики.

До переліку тих, хто користується метро безоплатно, входять:

Учасники бойових дій: достатньо посвідчення або "Картки киянина".

Ветерани та учасники Другої світової, а також інші громадяни, яким законом передбачено пільги.

Постраждалі під час Революції Гідності: проїзд доступний за довідкою чи "Карткою киянина".

Особи з інвалідністю внаслідок війни та їх супроводжуючі, якщо це передбачено документами.

Постраждалі від аварії на ЧАЕС: ліквідатори, постраждалі з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші категорії потерпілих.

Військовослужбовці, які отримали інвалідність під час служби, а також батьки загиблих або зниклих безвісти захисників.

Ветерани силових та державних відомств: ЗСУ, Нацполіції, ДСНС, ДКВС, податкової міліції, БЕБ, служби цивільного захисту, спецзв’язку та інших структур

Як скористатися безкоштовним проїздом у грудні?

Як зауважують у "Безоплатній правничій допомозі", для безоплатного проходу достатньо мати з собою документ, що підтверджує пільгу: посвідчення, довідку або інший офіційний документ. Жодних заяв, додаткових карток чи реєстрацій не потрібно.

Водночас пільга працює не лише в метро: аналогічні умови діють також в усьому комунальному наземному транспорті столиці. І навіть якщо ціна квитка для решти пасажирів змінюється, для пільгових категорій правила залишаються сталими.

