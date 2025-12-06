Хто зможе користуватись метро безоплатно?
У грудні київська підземка знову працює в режимі, коли частина пасажирів може проходити турнікети без оплати. Для них кожна поїздка не додаткова витрата, а гарантоване право, пише 24 Канал із посиланням на Департамент соціальної політики.
Цікаво Військові пенсії: які мінімальні виплати для УБД у 2025 році
До переліку тих, хто користується метро безоплатно, входять:
- Учасники бойових дій: достатньо посвідчення або "Картки киянина".
- Ветерани та учасники Другої світової, а також інші громадяни, яким законом передбачено пільги.
- Постраждалі під час Революції Гідності: проїзд доступний за довідкою чи "Карткою киянина".
- Особи з інвалідністю внаслідок війни та їх супроводжуючі, якщо це передбачено документами.
- Постраждалі від аварії на ЧАЕС: ліквідатори, постраждалі з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші категорії потерпілих.
- Військовослужбовці, які отримали інвалідність під час служби, а також батьки загиблих або зниклих безвісти захисників.
- Ветерани силових та державних відомств: ЗСУ, Нацполіції, ДСНС, ДКВС, податкової міліції, БЕБ, служби цивільного захисту, спецзв’язку та інших структур
Як скористатися безкоштовним проїздом у грудні?
Як зауважують у "Безоплатній правничій допомозі", для безоплатного проходу достатньо мати з собою документ, що підтверджує пільгу: посвідчення, довідку або інший офіційний документ. Жодних заяв, додаткових карток чи реєстрацій не потрібно.
Водночас пільга працює не лише в метро: аналогічні умови діють також в усьому комунальному наземному транспорті столиці. І навіть якщо ціна квитка для решти пасажирів змінюється, для пільгових категорій правила залишаються сталими.
Які ще діють пільги для пенсіонерів в Україні: коротко про головне
Пенсіонери в Україні можуть розраховувати на низку додаткових соціальних гарантій, що допомагають зменшити щоденні витрати. Окрім безплатного проїзду в громадському транспорті, для них передбачене звільнення від сплати земельного податку за окремі ділянки.
Ще одна суттєва перевага – це можливість користуватися муніципальними платними парковками без оплати. Для частини пенсіонерів держава також компенсує частину вартості комунальних послуг або повністю звільняє їх від сплати, залежно від категорії та статусу.
Окремі соціальні групи, зокрема колишні полонені, мають право на безоплатні санаторно-курортні путівки та оздоровлення. Деякі програми передбачають і знижені тарифи на автострахування.