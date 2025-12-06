Кто сможет пользоваться метро бесплатно?

В декабре киевская подземка снова работает в режиме, когда часть пассажиров может проходить турникеты без оплаты. Для них каждая поездка не дополнительная трата, а гарантированное право, пишет 24 Канал со ссылкой на Департамент социальной политики.

В перечень тех, кто пользуется метро бесплатно, входят:

Участники боевых действий: достаточно удостоверения или "Карточки киевлянина".

Ветераны и участники Второй мировой, а также другие граждане, которым законом предусмотрены льготы.

Пострадавшие во время Революции Достоинства: проезд доступен по справке или "Карточке киевлянина".

Лица с инвалидностью вследствие войны и их сопровождающие, если это предусмотрено документами.

Пострадавшие от аварии на ЧАЭС: ликвидаторы, пострадавшие с инвалидностью, дети с инвалидностью и другие категории пострадавших.

Военнослужащие, получившие инвалидность во время службы, а также родители погибших или пропавших без вести защитников.

Ветераны силовых и государственных ведомств: ВСУ, Нацполиции, ГСЧС, ДКВС, налоговой милиции, БЭБ, службы гражданской защиты, спецсвязи и других структур

Как воспользоваться бесплатным проездом в декабре?

Как отмечают в "Бесплатной юридической помощи", для бесплатного прохода достаточно иметь с собой документ, подтверждающий льготу: удостоверение, справку или другой официальный документ. Никаких заявлений, дополнительных карточек или регистраций не требуется.

В то же время льгота работает не только в метро: аналогичные условия действуют также во всем коммунальном наземном транспорте столицы. И даже если цена билета для остальных пассажиров меняется, для льготных категорий правила остаются неизменными.

