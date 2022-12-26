Уровень безработицы в 2023 году будет высоким: на какую помощь от государства можно рассчитывать

Уровень безработицы прогнозируемо будет сокращаться в 2023 году и в последующих годах, однако все еще будет оставаться на уровне 20%. HR-специалисты рассказали, как это отразится на рынке труда.

Каким будет уровень безработицы в 2023 году

Эксперт по рынку труда Татьяна Пашкина в комментарии 24 каналу подчеркнула, что прогноз по безработице в Украине неутешителен и привела статистику от НБУ.

В 2022 году процент безработицы по компаниям составит 28,9% против 9,8% в прошлом году.

В 2023 году упадет до 27%.

В 2023 году – 18,2%.

Актуально Кадровый голод и высокие зарплаты: кого будут искать работодатели в 2023 году

HR-специалист Валентина Гаврюшенко в комментарии 24 каналу рассказала, что восстановление экономики будет постепенно стимулировать рост спроса на рабочую силу, но рынок труда еще долго будет ощущать на себе последствия рецессии в экономике.

По прогнозам Нацбанка уровень безработицы в Украине будет постепенно снижаться, но на фоне войны и падения экономики он еще долго будет оставаться высоким, в первом полугодии следующего года уровень безработицы в Украине вырастет до 35%, снижение до 18,2% прогнозируется в 2024 году.

Валентина Гаврюшенко HR-специалист, эксперт по рынку труда Молодежь и украинцы средних лет уехали за границу, и часть квалифицированных кадров не вернется на Родину, это тоже негативно повлияет на экономику. Кадровый голод приведет к тому, что работодателям придется привлекать людей к работе высокими зарплатами. В частности, с высокой вероятностью такая ситуация возможна в строительстве и на производственных мощностях, значительно пострадавших из-за войны войны.

Какая ситуация с безработицей сейчас

Сейчас в Украине 239 тысяч безработных по состоянию на 1 декабря, согласно данным Службы занятости. Это самый низкий показатель с 2003 года.

На одно рабочее место в некоторых областях может быть более 10 желающих. Следовательно, конкуренция на определенные вакансии просто сумасшедшая.

В 2023 году количество безработных возрастет до чуть более 2,8 миллионов безработных, заявила заместитель министра экономики Татьяна Бережная в эфире Украинского радио.

Пособие по безработице

Минимальный размер выплат

Минимальный размер по безработице – это фиксированная сумма, размер которой регулирует закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы". В зависимости от размера страхового стажа украинец может рассчитывать на 650 или 1,8 тысячи гривен.

Максимальный размер выплат

К началу полномасштабной войны максимальный размер выплат был привязан к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц. Следовательно, с этого декабря он должен был увеличиться до 10 736 гривен (четыре прожиточных минимума). Однако в связи с военным положением соответствует размеру минимальной зарплаты – 6 700 гривен.

Также напомним, что пока в Украине действует военное положение, украинцы не могут получать помощь дольше трех месяцев. Что касается суммы, то она выплачивается в зависимости от продолжительности периода безработицы:

первая половина срока продолжительности выплаты пособия по безработице – 100%,

в дальнейшем – 50%.

Статус безработного предоставляется теперь только при наличии страхового стажа в течение 12 месяцев подряд на момент потери работы.