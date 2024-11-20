Рада утвердила бюджет на 2025 год: на что направят средства

Парламент принял законопроект о Государственном бюджете на 2025 год. Следовательно, Верховная Рада поделилась ключевыми показателями в бюджете, утвержденные на последующий год.

Основные показатели бюджета

Уже третий год подряд, во время полномасштабной агрессии, парламент принимает основной финансовый документ страны до 1 декабря, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

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Основные показатели утвержденного Государственного бюджета на 2025 год:

доходы государственного бюджета – 2 327,14 миллиарда гривен;

расходы государственного бюджета – 3 929,06 миллиарда гривен;

прожиточный минимум в месяц (общий) – 2 920 гривен;

минимальная зарплата – 8 000 гривен.

Расходы на оборону

На национальную безопасность и оборону в бюджете на 2025 год предусмотрено 2 224,8 млрд грн, что составляет 26,3% от прогнозного ВВП, в частности:

расходы общего фонда – 2 043,6 миллиарда гривен;

расходы специального фонда – 151,2 миллиарда гривен;

государственные гарантии – до 30 миллиардов гривен.

Напомним! В бюджете на 2025 год предусмотрено снижение темпов экономического роста с 3,5% до 2,7% из-за ожидания возможного продолжения войны. Эксперты отмечают, что для восстановления экономики на довоенном уровне Украине необходимо ежегодно увеличивать темпы роста на 8% в течение следующих трех лет.