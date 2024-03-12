482 миллиона долларов для Украины: в США запланировали бюджет на 2025 год

Вчера Белый Дом опубликовал бюджетный запрос Президента США Джо Байдена на 2025 финансовый год. Он заложил 1,5 миллиарда долларов на противодействие агрессии Кремля, из которых 482 миллиона пойдут на помощь Украине.

Сколько выделят Украине

По мнению Байдена, эта сумма должна помочь Украине восстановить экономическую устойчивость и обеспечит прогресс в реформах, необходимых для вступления Украины в ЕС.

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Эти деньги планируют распределить так:

250 миллионов долларов – на помощь в экономике и развитии для поддержки реформ в Украине, гражданского общества, верховенства права и честности выборов.

95 миллионов долларов – на помощь сектору безопасности для FMF для немедленной и среднесрочной способности помочь Украине победить в войне против российской агрессии.

71 миллион долларов – на программы здравоохранения.

66 миллионов долларов – на другие виды помощи в сфере безопасности, такие как поддержка гражданской безопасности, верховенства права, а также на разминирование и нераспространение оружия массового уничтожения.

Ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины. Если мы не остановим аппетит Путина к власти и контролю в Украине, он не будет ограничиваться только Украиной, и расходы для Америки и наших союзников и партнеров возрастут,

– сказал он.

Президент США Джо Байден предусмотрел 61 миллиард долларов для Украины и Израиля в проекте бюджета США. Однако до сих пор в Конгрессе за него не проголосовали из-за расхождения взглядов.