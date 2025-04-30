Влияние блэкаута на ВВП Испании

Главная бизнес-ассоциация Испании CEOE оценила, что перебои с электроэнергией сократят ВВП на 1,6 миллиарда евро или 1,82 миллиарда долларов или 0,1%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также В Испании и Португалии почти полностью восстановили электроснабжение после масштабного блэкаута

В частности для полного восстановления работы нефтеперерабатывающим заводам может потребоваться неделя или больше. Кроме того, мясная промышленность сообщила о возможных убытках мясная промышленность сообщила о возможных убытках до 190 миллионов евро из-за отключения холодильников и других факторов.

Во вторник, 29 апреля, большинство продуктовых магазинов работали нормально. Однако страна еще оценивала, сколько продуктов испортилось или какие объемы продаж были потеряны из-за недоступности систем оплаты карточкой и неисправных банкоматов во время блэкаута.

Многие люди бросились покупать воду, консервы, фонарики и радиоприемники на батарейках, чтобы оставаться информированными, однако не все смогли найти наличные,

– объясняет Reuters.

Банк Испании сообщил, что во вторник платежи карточками были восстановлены. Кроме того, банкоматы снова заработали.

Важно! В некоторых регионах Испании отключение продолжалось более 12 часов.

Что известно о промышленности страны

Промышленность испытала наибольшие трудности. На заводе Volkswagen в регионе Наварра, где работают 4 600 человек, производство возобновилось только в 14:30 во вторник. Предприятие не выпустило около 1400 автомобилей с понедельника.

А испанский бренд Volkswagen – SEAT – сообщил, что на его заводе в Барселоне, где работает около 14 000 человек, производство еще не было полностью восстановлено после возвращения электроснабжения в 1 час ночи по местному времени.

Обратите внимание! Другие сектора, в частности чрезвычайно важная для Испании туристическая отрасль, в значительной степени не пострадали.