Вплив блекауту на ВВП Іспанії

Головна бізнес-асоціація Іспанії CEOE оцінила, що перебої з електроенергією скоротять ВВП на 1,6 мільярда євро або 1,82 мільярда доларів або 0,1%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зокрема для повного відновлення роботи нафтопереробним заводам може знадобитися тиждень або більше. Крім того, м’ясна промисловість повідомила про можливі збитки до 190 мільйонів євро через відключення холодильників та інші фактори.

У вівторок, 29 квітня, більшість продуктових магазинів працювали нормально. Однак країна ще оцінювала, скільки продуктів зіпсувалося або які обсяги продажів було втрачено через недоступність систем оплати карткою та несправні банкомати під час блекауту.

Багато людей кинулися купувати воду, консерви, ліхтарики та радіоприймачі на батарейках, щоб залишатися поінформованими, однак не всі змогли знайти готівку,

– пояснює Reuters.

Банк Іспанії повідомив, що у вівторок платежі картками було відновлено. Крім того, банкомати знову запрацювали.

Важливо! У деяких регіонах Іспанії відключення тривало понад 12 годин.

Що відомо щодо промисловості країни

Промисловість зазнала найбільших труднощів. На заводі Volkswagen у регіоні Наварра, де працюють 4 600 осіб, виробництво відновилося лише о 14:30 у вівторок. Підприємство не випустило близько 1400 автомобілів з понеділка.

А іспанський бренд Volkswagen – SEAT – повідомив, що на його заводі в Барселоні, де працює близько 14 000 осіб, виробництво ще не було повністю відновлено після повернення електропостачання о 1-й годині ночі за місцевим часом.

Зверніть увагу! Інші сектори, зокрема надзвичайно важлива для Іспанії туристична галузь, значною мірою не постраждали.