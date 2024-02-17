Украина может запретить ввоз продуктов из Польши, – Forbes

Украинская власть обсуждает введение ограничительных мер на торговлю с Польшей. Это как вариант действий в ответ на забастовки у границы со стороны польских фермеров и тщетные попытки их правительства решить проблему.

Ситуация на границе с Польшей обостряется. Ранее стало известно, что польские протестующие полностью заблокировали границу для украинских грузовиков.

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Украина может запретить импорт из Польши

Топ-чиновники в украинском правительстве сообщили, что наше государство может заблокировать импорт продукции из Польши.

Хотелось бы избежать этого, но мы сейчас в самой низкой точке, и если так пойдет и дальше, то это придется сделать,

– заявил чиновник на условиях анонимности из-за чувствительности вопроса.

Про то, что Украина действительно обсуждает такую возможность подтвердил 15 февраля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

"Мы за конструктив, но, конечно, будем готовы реагировать. Посмотрим, что будет происходить. Это тонкая тема, пока комментировать ничего", – сказал Сольский.

По его словам, решение может быть принято в течение двух недель. Больше деталей Сольский отказался предоставлять.

Как отметили в Forbes, руководство Украины пока не решило, какие именно ограничительные меры может ввести. Речь может идти об ограничении или полном запрете на ввоз в Украину польских молочных продуктов и фруктов.

"Будем вести активные переговоры с польской стороной, и исходя из их результативности, будем принимать решение", – добавил Сольский.

Известно, что 6 февраля Николай Сольский встречался с министром сельского хозяйства Польши Чеславом Секерским.

Как антиукраинские акции в Польше влияют на экономику

В МИД Украины считают неприемлемыми антиукраинские акции в Польше. Это, безусловно, наносит многочисленные ущерб украинской экономике.

Кроме этого, это также нарушает принципы украинско-польской солидарности.

"Любые попытки радикальными или антирыночными мерами ослабить экономику Украины только подрывают способность сдерживать агрессию России, создавать дополнительные угрозы безопасности Польши и ее благосостоянию", – отметил в комментарии 24 Каналу представитель МИД Олег Николаенко.