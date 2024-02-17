Ранее сообщали, что на украинско-польской границе произошел скандал с протестующими. Так, перед Дорохуском польские фермеры повредили несколько украинских фур и высыпали из них зерно.

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Развернули грузовик с автомобилями для ВСУ

Сейчас ситуация на границе довольно сложная. Так, в сети обнародовали видео, где украинские перевозчики рассказали, что польские протестующие не пропустили грузовик с автомобилями для Сил обороны.

"Мы шли вместе, я был позади. Человек действительно везет машины для ВСУ. Группа неустановленных лиц, я бы не сказал, что это трактористы, были в состоянии алкогольного опьянения. Бросились на машину", – рассказал свидетель происшествия.

По его словам, у водителя фуры были все необходимые документы для перевозки груза. Также он имел соответствующий идентификатор на лобовом стекле.

Впрочем, грузовик не пропустили, а поляки заявили, что им "все равно", поэтому и развернули груз. По мнению мужчины, протестующие "делали все это целенаправленно".

Кроме того, на видеозаписи, которое обнародовали в сети показали машины для военных, которыми была загружена фура. На кадрах можно увидеть, что это именно военная техника, которую везли для наших защитников.

Блокирование всех пунктов пропуска, через которые могли двигаться грузовики

Польские фермеры заблокировали уже 6 пункт пропуска на границе с Украиной. Речь идет о "Корчова – Краковец" – последнем, который могли пересекать грузовики.

Блокировать Корчову польские фермеры предварительно хотят до 8 марта.

Также известно, что на КПП "Корчова – Краковец" образовалась самая большая очередь из грузовиков. По состоянию на 16 февраля там было более 1730 машин. Именно сюда ехали все украинские водители, надеясь обойти заблокированные пункты пропуска.