О чем в разговоре с 24 Каналом отметил политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко. От того, как украинские фермеры могут реализовывать свою продукцию, зависят налоги.

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"Также это угроза для фермеров дальше работать. Потому что в дальнейшем им надо чем-то и как-то обрабатывать земли: покупать посевной материал, горюче-смазочные материалы, нанимать людей. А это большие расходы", – объяснил политолог.

Проблемы для фермеров и экономики

По словам Буряченко, за два года полномасштабной войны, у украинских фермеров снизились доходы. Особую роль сыграло блокирование моря, и неспособность реализовать зерно на внешних рынках.

"Для экономики Украины, кроме прямых недополучений в виде налогов, проблема в валютной выручке. Это те экспортные товары, в частности, сельхозпродукция, которые сейчас составляют большинство нашего экспорта. Отсюда стабильность нашей гривны, работа Нацбанка", – объяснил он.

Другой аспект – украинская экономика обеспечивает ВПК и оборонную сферу. Увеличение последнего влечет за собой рост внутренней экономики.

"Без экспорта реализовать это будет почти невозможно. Поэтому это вопрос по разблокированию российской украинско-польской границы. Я не оговорился, потому что глубоко убежден, что там есть российский след и там работают, скажем так, подпитывая эту ситуацию российские спецслужбы. Это в любом случае бьет по обороноспособности Украины, а значит бьет и по самим полякам, ведь Украина является основном донором не только безопасности ЕС и НАТО, но и прежде всего Балтийских стран", – объяснил Буряченко.

Вопрос трансформации ЕС

Ситуация, которая сейчас возникла, имеет глобальный характер. Трансформация ЕС и его переход на составляющую безопасности автоматически потребует денег, которые откуда-то надо брать, считает Буряченко. Примерно 70 – 75% расходной части бюджета ЕС – это дотации фермерам.

"То есть в этом конфликте заложены глубинные причины. И на самом деле без третьей стороны, ЕС, Брюсселя, Украина с Польшей это не решат. Здесь нужно очень жесткое решение именно со стороны ЕС, ожидать которое в избирательный 2024 год будет очень сложно, потому что, как и в США, ЕС очень быстро сейчас поглотится во внутренне политическую дискуссию", – добавил политолог.

Напомним, 9 февраля была объявлена 30-дневная забастовка польских фермеров. Они протестуют против якобы неконтролируемого наплыва украинских товаров. Впоследствии украинские перевозчики устроили мирную акцию протеста в ответ на блокирование границы. Ранее польские фермеры заявляли, что с 20 февраля заблокируют все пограничные переходы между двумя странами.

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