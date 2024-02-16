Вдоль дороги возле контрольно – пропускного пункта "Дрогуск – Ягодин" стоит длинная шеренга украинских грузовиков. Именно они стали домами для наших водителей на период блокады.

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У каждого дальнобойщика – своя история

Стоит отметить, что польские протестующие не собираются отменять блокаду, наоборот, обещают стоять до победы.

Украинские водители кое-где собираются в группы по два-три человека. Они разговаривают между собой. Погода способствует им в том, чтобы не сидеть в кабине фуры – на дворе солнечно и тепло.

Вблизи КПП нужно надеть салатово-желтые жилеты, потому что без них могут оштрафовать. Дальнобойщики, которые уже длительное время стоят на границе, довольно охотно рассказывают о своих мытарствах. У каждого своя история, но всех их объединяет одно – непонимание, почему их не пускают домой.

Сергей Войтюк стоит на границе с 9 февраля, то есть с самого начала новой волны протестов. Мужчина едет из Риги в Киев и везет почту и посылки.

На лобовом стекле огромными буквами написано "Укрпочта", по документам – приоритетный груз, однако поляков это не убеждает.



На лобовом стекле вывеска "Укрпочта" / Фото Натальи Рябой

Я спросил у польских полицейских, могу ли проехать. Они сказали, что происходит блокада. И спросили, есть ли у меня товар, который быстро портится. Я ответил, что, скорее всего, нет, потому что я не знаю. Но подчеркнул, что по документам, у меня приоритетный груз. И просил пустить. Полицейский ответил, что они не могут помочь. И предложил поехать к блокадникам и самостоятельно договориться,

– рассказал он.

Неподалеку от Сергеевой фуры стоит грузовик Владимира Демина. Он перевозит в своем грузовике гуманитарную помощь. Сергей везет из Литвы необходимые для электроподстанции детали в Ладыжин Винницкой области. Трижды пытался "прорваться" через блокировщиков, и те были непреклонны - если товар не портится, то можно постоять и в очереди.

500 – 600 метров в сутки – это успех

Сначала протестующие обещали пропускать 24 машины в сутки, то есть по одной в час, однако на практике дела обстоят немного иначе. 14 февраля грузовики стояли на месте более 20 часов без всякого движения. Если за день удается проехать на 500 – 600 метров, это уже успех, признаются украинцы.

Водители не скрывают своих эмоций. Они устали находиться просто среди лесопосадки без необходимых условий.

Держат нас здесь как заложников. Нет никаких условий: ни туалетов, ни воды. У ребят заканчивается соляра, еда заканчивается. Живем, как собаки в будке, и, как говорят, писаем на колесо,

– делится Сергей Войтюк.

В то же время один из поляков организовал свой владелец небольшой бизнес. Он возит на продажу продукты, воду, хлеб. Украинские водители рассказывают, что у мужчины, конечно, есть наценка, но на самом деле они рады, что есть хоть какая-то возможность приобрести еду.



Магазин на колесах / Фото Натальи Рябой

Ближайший магазин - неблизко. Время от времени - по очереди - один из водителей отцепляет свой тягач и едет, как говорят в Польше, за покупками в супермаркет.

Здесь, среди украинских водителей, ощутимое настоящее братство. Они вместе готовят есть, покупают продукты, собираются на вечерние посиделки. Иван Онищук, например, готовит удивительный борщ. Прямо в кабине своей фуры.

по другую сторону

Дым, который идет от двух костров польских протестующих, видно издалека. Вокруг сидят польские мужчины, что-то активно обсуждают. Рядом – куча дров, которые им подвозят местные. Так же, как еду и воду.



У польских протестующих есть дрова, еда и вода / Фото Натальи Рябой

Посреди трассы – чучело. Говорят, что это заместитель министра сельского хозяйства Михала Колодзейчака.

Один из организаторов протеста, который представился Павелом, анонсирует большую акцию фермеров 20 февраля. Часть митингующих с границы поедут в сторону Варшавы, остальные – будут блокировать здесь:

Черное на белом - должны иметь гарантии, а не обещания-обещания,

– подчеркнул он.

В то же время он уверяет, что протестующие придерживаются своих обещаний.

Польские митингующие охотно говорят с журналистами. В деталях рассказывают, чем же так недовольны. Один из них рассказывает, что импорт зерна с Востока негативно влияет на рынок Польши. Цены падают до такого уровня, что фирмы начинают банкротиться.

Украинские перевозчики продолжают стоять в длинной очереди без необходимых условий и ожидают улучшения ситуации, чтобы наконец добраться домой.