В частности известно, что сейчас польские фермеры заблокировали пять пунктов пропуска на границе с Украиной. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
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Какова ситуация с очередями на границе с Польшей
Как сообщил представитель ГПСУ, сейчас в очередях в части пунктов пропуска украинско-польской границы стоят около 1,4 тысячи грузовиков.
Это направления пунктов пропуска Ягодин, Рава-Русская, Шегини, Устилуг, Угринов,
– отметил Демченко.
Такую очередь фиксируют именно с польской стороны.
По словам представителя, больше всего транспортных средств наблюдают напротив пунктов пропуска Ягодин и Рава-Русская. В то же время наименьшее количество грузовиков напротив пунктов Устилуг и Угринов.
Демченко также отметил, что сейчас украинские перевозчики ищут направления пересечения границы на тех пунктах, где это возможно.
Один это пункт пропуска Краковец, и по состоянию на утро сегодня там также есть очереди. Это 1,7 тысячи грузовиков, то есть самая большая очередь на всех направлениях на границе с Польшей,
– добавил он.
Кроме того, представитель ГПСУ отметил, что очереди увеличиваются все больше, а количество пересечения границы остается низкой.
Говорится, что значительное ухудшение фиксируют в направлении пункта Ягодин, где за последние сутки пересекло только 145 грузовиков в обоих направлениях. Такой показатель наблюдают несмотря на то, что в целом это направление может пропускать 1,2 – 1,4 тысячи грузовиков.
Но хуже ситуация по пункту Шегини, потому что за последние дни там только несколько десятков грузовиков пересекают границу за сутки,
– объяснил Демченко.
Польские фермеры блокируют пересечение границы: коротко
- Ранее польские фермеры заявили, что с 20 февраля заблокируют все пограничные переходы между Польшей и Украиной, а также подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.
- 9 февраля уже была объявлена 30-дневная всеобщая забастовка фермеров. Они протестуют против якобы неконтролируемого наплыва товаров из Украины в Польшу из-за решения Евросоюза.
- 15 февраля украинские перевозчики начали мирную акцию протеста на польско-украинской границе. Это ответ украинской стороны на блокаду, которую устроили поляки. Акция началась возле международного пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск".