Зокрема відомо, що наразі польські фермери заблокували п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною. Про це в етері телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Яка ситуація з чергами на кордоні з Польщею

Як повідомив речник ДПСУ, наразі у чергах на частині пунктів пропуску українсько-польського кордону стоять близько 1,4 тисячі вантажівок.

Це напрямки пунктів пропуску Ягодин, Рава-Руська, Шегині, Устилуг, Угринів,

– зазначив Демченко.

Таку чергу фіксують саме з польської сторони.

За словами речника, найбільше транспортних засобів спостерігають навпроти пунктів пропуску Ягодин та Рава-Руська. Водночас найменша кількість вантажівок навпроти пунктів Устилуг та Угринів.

Демченко також зауважив, що наразі українські перевізники шукають напрямки перетину кордону на тих пунктах, де це можливо.

Один це пункт пропуску Краківець, і станом на ранок сьогодні там також є черги. Це 1,7 тисячі вантажівок, тобто найбільша черга на всіх напрямках на кордоні з Польщею,

– додав він.

Крім того, речник ДПСУ наголосив, що черги збільшуються дедалі більше, а кількість перетину кордону залишається низькою.

Мовиться, що значне погіршення фіксують у напрямку пункту Ягодин, де за останню добу перетнуло тільки 145 вантажівок в обох напрямках. Такий показник спостерігають попри те, що загалом цей напрямок може пропускати 1,2 – 1,4 тисячі вантажівок.

Але гірша ситуація по пункту Шегині, бо за останні дні там тільки кілька десятків вантажівок перетинають кордон за добу,

– пояснив Демченко.

Польські фермери блокують перетин кордону: коротко