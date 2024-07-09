Иск против "Газпрома"

Это произошло после того, как российская компания прекратила поставлять природный газ в апреле 2022 года, через два месяца после начала российской агрессии против Украины.

Читайте также Почему Белый дом боится усиливать давление на теневой флот России

Болгария утверждает, что действия "Газпрома" нарушили контрактные обязательства, и стремится получить компенсацию через международный арбитраж.

Конфликт возник из-за прекращения поставок газа из России в апреле 2022 года, что стало частью более широкого контекста экономических санкций и геополитических напряжений после вторжения России в Украину. "Булгаргаз" принял необходимые меры для защиты своих интересов.

Обратите внимание! Этот случай подчеркивает сложность европейской энергетической безопасности в условиях политических конфликтов, поскольку многие страны, включая Болгарию, пытаются уменьшить свою зависимость от российских энергоресурсов.