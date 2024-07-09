Позов проти "Газпрому"

Це сталося після того, як російська компанія припинила постачати природний газ у квітні 2022 року, через два місяці після початку російської агресії проти України.

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Болгарія стверджує, що дії "Газпрому" порушили контрактні зобов'язання, і прагне отримати компенсацію через міжнародний арбітраж.

Конфлікт виник через припинення постачання газу з Росії у квітні 2022 року, що стало частиною ширшого контексту економічних санкцій та геополітичних напружень після вторгнення Росії в Україну. "Булгаргаз" вжив необхідних заходів для захисту своїх інтересів.

Зауважте! Цей випадок підкреслює складність європейської енергетичної безпеки в умовах політичних конфліктів, оскільки багато країн, включаючи Болгарію, намагаються зменшити свою залежність від російських енергоресурсів.