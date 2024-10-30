На что можно потратить денежную помощь от государства

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что сейчас идет подготовка комплексного пакета помощи, от государства, который должен поддержать украинские семьи зимой.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Первый шаг уже инициирован Президентом Владимиром Зеленским. Это программа зимней еПидтрымки. Каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и некоторых украинских товаров.

Шмыгаль также отметил, что дальше внимание будет уделяться обновлению программы помощи "Доступные лекарства". Впоследствии, ею сможет воспользоваться более широкий круг граждан.

Обратите внимание! Несмотря на то, что средства будут поступать на карты украинцам с 1 декабря 2024 года, использовать их можно будет в течение всей зимы. То есть, по февраль 2025 года.