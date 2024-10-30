На що можна витратити грошову допомогу від держави

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що зараз триває підготовка комплексного пакета допомоги, від держави, який має підтримати українські родини взимку.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Перший крок уже ініційований Президентом Володимиром Зеленським. Це програма зимової єПідтримки. Кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг та деяких українських товарів.

Шмигаль також наголосив, що далі увага буде приділятися оновленню програми допомоги "Доступні ліки". Згодом, нею зможе скористатися ширше коло громадян.

Зверніть увагу! Попри те, що кошти будуть надходити на карти українцям з 1 грудня 2024 року, використати їх можна буде протягом усієї зими. Тобто, по лютий 2025 року.