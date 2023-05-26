Ситуации в июне будут зависеть от нескольких факторов

Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в комментарии 24 Каналу рассказывает, что на ситуацию в июне будут влиять несколько факторов. В их числе решение НБУ, международная финансовая помощь и темпы развития экономики.

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Стратегия НБУ по удержанию баланса между спросом и предложением на межбанковском валютном рынке путем своевременных валютных интервенций и стимулирования развития гривневых депозитов через введение депозитных сертификатов под 25% потенциально позволяют комбанкам несколько увеличить сроки вкладов и проценты по вкладам.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Напоминаю, что за период с 1 по 12 мая регулятор реализовал более 800 миллионов долларов, что эффективно "успокоило" рост спроса.

Международная финансовая помощь: за 5 месяцев Украина уже получила более 15 миллиардов долларов, что составляет около 30% всей необходимой суммы на 2023 год для покрытия бюджетных расходов.

Развитие экономики страны – прежде всего это касается роста объемов производства, торговли и соответственно увеличатся налоговые поступления в бюджет, а также экспортные перспективы: продолжение действия зерновой сделки, потенциальное расширение перечня экспорта.

Однако эксперт добавляет, что сейчас достаточно трудно предсказать все факторы, так или иначе, могут повлиять на ситуацию на валютном рынке. Ведь идет жестокая война и намерения врага отнюдь не изменились.

Чего ждать в июне

Лесной отметил, что с высокой долей вероятности можно заключить, что в июне ситуация на валютном рынке будет похожа на майскую. Речь идет о том, что:

ежедневные колебания наличного курса валют не превысят 0,5 гривны,

разница между курсом покупки и продажи наличной валюты будет в пределах 0,3 гривны,

сохранится баланс между спросом и предложением,

валютный коридор возможных колебаний будет составлять 37 – 38 гривен за доллар, а евро – 40 – 41 гривен.

разница между официальным курсом и наличным не претерпевает существенных изменений, и сохранится на уровне 2 – 2,5%.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.