Ситуації в червні залежатиме від кількох чинників

Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, у коментарі 24 Каналу розповідає, що на ситуацію в червні впливатимуть кілька чинників. Серед них рішення НБУ, міжнародна фінансова допомога та темпи розвитку економіки.

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Стратегія НБУ з утримання балансу між попитом і пропозицією на міжбанківському валютному ринку шляхом своєчасних валютних інтервенцій та стимулювання розвитку гривневих депозитів через запровадження депозитних сертифікатів під 25% потенційно дають змогу комбанкам трохи збільшити терміни вкладів і відсотки за вкладами.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Нагадую, що за період з 1 по 12 травня регулятор реалізував понад 800 мільйонів доларів, що ефективно "вгамувало" зростання попиту.

Міжнародна фінансова допомога: за 5 місяців Україна вже отримала понад 15 мільярдів доларів, що складає близько 30% від усієї необхідної суми на 2023 рік для покриття бюджетних видатків.

Розвиток економіки країни – насамперед це стосується зростання обсягів виробництва, торгівлі, і відповідно збільшаться податкові надходження в бюджет, а також експортні перспективи: продовження дії зернової угоди, потенційне розширення переліку експорту.

Однак, експерт додає, що наразі досить важко передбачити всі чинники, що так чи інакше можуть вплинути на ситуацію на валютному ринку. Адже триває жорстока війна і наміри ворога аж ніяк не змінилися.

Чого чекати у червні

Лєсовий зауважив, що з високою долею вірогідності можна зробити висновок, що у червні ситуація на валютному ринку буде схожою на травневу. Йдеться про те, що:

щоденні коливання готівкового курсу валют не перевищать 0,5 гривні,

різниця між курсом покупки й продажу готівкової валюти буде в межах 0,3 гривні,

збережеться баланс між попитом і пропозицією,

валютний коридор можливих коливань становитиме 37 – 38 гривень за долар, а євро – 40 – 41 гривень.

різниця між офіційним курсом і готівковим не зазнає суттєвих змін, і збережеться на рівні 2 – 2,5%.

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