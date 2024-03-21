Реален ли доллар по 40: эксперт объяснил почему курс взлетел

Курс американской валюты на наличном рынке уже достиг более 39 гривен. Есть опасения, что на этой отметке доллар не остановится. Впрочем, эксперт уверяет, что валюта не будет стоить 40 гривен.

Почему доллар начал дорожать

Для 24 Канала эксперт Даниил Монин рассказал, что резкое повышение курса доллара отражает ситуацию с задержкой средств от партнеров для Украины.

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По состоянию на 20 марта, по данным НБУ, официальный курс доллара составляет 39,13 гривны за валюту. На наличном рынке ситуация была следующая:

покупка банками наличного доллара составляет в среднем 38,80 гривны, продажа – 39,30 гривны;

наличного доллара составляет в среднем 38,80 гривны, продажа – 39,30 гривны; на черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,20 гривны, а продажа – 39,35 гривны;

покупка доллара в среднем на уровне 39,20 гривны, а продажа – 39,35 гривны; покупка обменниками доллара в среднем на уровне 38,80 гривны, продажа – 39,58 гривны.

Как объясняет Монин, по плану Украина должна получить в марте от Евросоюза 4,5 миллиарда евро, от МВФ – 900 миллионов, также, финансовую поддержку от Японии.

Даниил Монин Экономический эксперт Пока средств нет, НБУ решил минимизировать расход валюты и увеличить курс.

Доллар не достигнет 40 гривен

20 марта Еврокомиссия передала Украине первый транш макрофинансовой помощи, а это 4,5 миллиарда евро, из большого пакета поддержки.

Как объясняет Монин, курс будет расти до тех пор, пока Украина не получит финансирование от Евросоюза или МВФ. В то же время экономист думает, что несмотря на это курс не достигнет 40 гривен.

Нацбанк будет укреплять гривну, когда придет финансирование из Евросоюза, поскольку они будут минимизировать инфляцию с большей вероятностью, чем помогать бюджету конвертировать внешнюю помощь по большему курсу. Впрочем, посмотрим. Инфляция сейчас на очень низком уровне,

– говорит эксперт.

Массово скупать валюту населению Даниил Монин не советует. Покупку лучше отложить до начала апреля.