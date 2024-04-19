Курс от НБУ тянется к 40 гривен: какова стоимость валюты в последний рабочий день недели

За последние сутки официальный курс доллара снова поднялся в цене. Это происходит уже несколько дней подряд. Евро же сегодня рекордно подорожало более чем на 20 копеек.

Официальный курс 19 апреля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,60 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 6 копеек против 18 апреля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,27 гривны, что на 22 копейки больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 22 апреля:

доллар – 39,78 гривны,

евро – 42,38 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 19 апреля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,43 гривны, а продажа – 39,95 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,62 гривны , а продажа – 40,07 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,85 гривны, а продажа – 40 гривен.

Прогноз курса доллара

Для 24 Канала экономист Даниил Монин спрогнозировал, что Нацбанк скорее всего будет держать курс доллара в диапазоне от 38 до 41 гривны.

Даниил Монин Экономист Если США даст финансирование, то денег Украине будет хватать, чтобы держать курс и чтобы закрыть бюджет.

Интересно, что по прогнозу МВФ, в ближайшие годы ожидается, что будет постепенный рост курса доллара к гривне. Таким образом, к 2029 году цена может вырасти до 54 гривны. Монин соглашается с тем, что такой курс может стать реальностью.

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