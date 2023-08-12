Готовь сани летом: что делать, чтобы возможный блэкаут не застал врасплох

Вероятность того, что Россия этой зимой продолжит атаковать украинскую энергосистему, очень высока, считают эксперты. Так что к возможным блэкаутам и отключениям следует готовиться уже.

Насколько возможен повторный блэкаут

Эксперт Елена Лапенко в комментарии 24 Каналу рассказала, что возможность повторения блэкаута, который состоялся 23 ноября 2022 года, не следует исключать, ведь ракетные обстрелы россиян – непрогнозируемые.

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Она добавляет, что Минэнерго, "Укрэнерго" и представители частных энергетических компаний подтверждают, что в эту зиму мы будем заходить с меньшим запасом прочности, поэтому стоит готовиться ко всем возможным сценариям.

Елена Лапенко Эксперт проектов в аналитическом центре DiXi Group Также следует отметить, что угроза долговременных отключений особенно актуальна для прифронтовых территорий. Здесь проблема кроется не только в том, что у россиян больше возможностей уязвить критическую инфраструктуру, но и в сложности проведения ремонтов. Безопасность ремонтного персонала при восстановлении энергоснабжения должна быть в приоритете.

Вместе с тем Елена отмечает, что восстановление поврежденных мощностей и плановые ремонтные работы – это краткосрочное решение проблемы энергетической безопасности страны.

В долгосрочной перспективе необходимы решения по децентрализации энергосистемы, которые позволят городам и общинам обеспечивать потребности из автономных источников питания.

В первую очередь это означает наращивание доли восстановительной генерации в Украине и применение передовых "зеленых" технологий. Такой подход должен стать частью восстановления Украины как кандидата в члены Европейского союза. Это также коррелирует с подходами к борьбе с изменением климата,

– говорит эксперт.

Как подготовиться к блэкауту

Лапенко отмечает, что главная рекомендация – это позаботиться о собственной энергонезависимости.

Альтернативным источником питания при отключении в частных домах может быть дизельный генератор, собственная солнечная станция с системой накопления, в квартирах – аккумуляторные устройства.

Также надеемся, что все запланированные правительством меры по подготовке к осенне-зимнему периоду будут реализованы. Прежде всего, речь идет об установке резервных источников питания критически важных объектов, которые должны обеспечить стабильную подачу тепла и воды в наши дома в случае новых отключений.

Во-вторых, это меры по физической защите энергообъектов, которые в случае новых российских атак способны значительно снизить последствия.

Кроме альтернативных источников питания, портативных зарядных устройств, каждому украинцу следует иметь запас воды и еды, которая не будет нуждаться в приготовлении и имеет долгий срок хранения, теплые вещи, фонари и свечи.

К сожалению, такие "комплекты выживания" уже стали частью нашей жизни и должны оставаться до нашей победы.

– заключает Елена.

Как подготовиться к отключению света / Инфографика 24 Канала

Как помочь энергосистеме

Не менее важно то, чем сами украинцы могут помочь энергосистеме. Что это:

В первую очередь, экономное энергопотребление, в том числе утепление помещений, использование бытовых приборов с высшим классом энергоэффективности.

Следует помнить и об управлении собственным потреблением. Переносить часть энергоемких, особенно автоматизированных, бытовых процессов с периодов утреннего и вечернего пиков на другие периоды суток. В частности, на ночное время.

Зимой ночью может работать электроотопление. Такое потребление энергии может быть выгодно и для вашего кошелька: позаботьтесь об установке интеллектуальных счетчиков, позволяющих учитывать потребление в ночной период (23:00 – 7:00) по вдвое более низкому тарифу. Экономия в платежках за месяц может достигать 30 – 40%.

Как сильно пострадала энергосистема Украины

Для этого можностиральной или посудомоечной машины, мультиварки, электробойлера или низкошумного робота-пылесоса ближе к полуночи.

По данным ПРООН, по состоянию на 30 апреля 2023 года Украина потеряла более половины генерирующих мощностей по сравнению с началом 2022 года.