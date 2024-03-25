Кто может получать социальную льготу

По законодательству, для получения права на пенсионные выплаты гражданам необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа, в течение которого они вносили ЕСВ в размере не менее 22% от своей заработной платы.

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Однако существует много граждан с достаточным общим трудовым стажем, которые из-за неофициального трудоустройства не имеют необходимого страхового стажа и, соответственно, не платили ЕСВ.

Кстати! С 1 апреля 2024 года минимальная зарплата в Украине будет повышена до 8 000 гривен, что увеличит минимальный размер ЕСВ до 1 760 гривен.

Это заставляет их продолжать работать даже после достижения пенсионного возраста для приобретения права на пенсию. Если лицо не может работать по состоянию здоровья, оно может претендовать на получение социальной помощи от государства.

Условия получения социальных выплат

Социальная помощь предоставляется лицам, которые достигли 65 лет и обратились за ней лично. Максимальная сумма такой помощи не может превышать прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, который сейчас составляет 2 361 гривну.

Заметьте! Если заявитель проживает не сам, размер помощи будет определяться как разница между прожиточным минимумом и средним доходом семьи за последние шесть месяцев на одного человека. Такая помощь выдается на срок до шести месяцев, после чего нужно снова обращаться в социальные службы для ее переназначения.

Как выросла минимальная пенсия

В этом году процесс индексации пенсий в Украине был организован с акцентом на повышение самых низких пенсионных выплат. В результате минимальная пенсия была увеличена до 2 725 гривен, тогда как максимальный размер пенсии остался неизменным и составляет 23 610 гривен.

Справочно! Повышение пенсий в Украине определяется с помощью индексов инфляции и изменений в средней заработной плате на территории страны. В результате индексации ожидается, что пенсионные выплаты увеличатся примерно на 8%, что в абсолютных цифрах означает рост на 322 гривны. Такое увеличение позволит поднять средний размер пенсии до 5 717 гривен.