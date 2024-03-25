Хто може отримувати соціальну пільгу
За законодавством, для отримання права на пенсійні виплати громадянам необхідно мати не менш ніж 15 років страхового стажу, впродовж якого вони вносили ЄСВ у розмірі щонайменше 22% від своєї заробітної плати.
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Проте існує багато громадян з достатнім загальним трудовим стажем, які через неофіційне працевлаштування не мають необхідного страхового стажу й, відповідно, не сплачували ЄСВ.
Це змушує їх продовжувати працювати навіть після досягнення пенсійного віку для набуття права на пенсію. Якщо особа не може працювати через стан здоров'я, вона може претендувати на отримання соціальної допомоги від держави.
Умови отримання соціальних виплат
Соціальна допомога надається особам, які досягли 65 років і звернулись по неї особисто. Максимальна сума такої допомоги не може перевищувати прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, який наразі становить 2 361 гривню.
Як зросла мінімальна пенсія
В цьому році процес індексації пенсій в Україні було організовано з акцентом на підвищення найнижчих пенсійних виплат. В результаті мінімальна пенсія була збільшена до 2 725 гривень, тоді як максимальний розмір пенсії залишився незмінним і становить 23 610 гривень.