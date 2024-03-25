Хто може отримувати соціальну пільгу

За законодавством, для отримання права на пенсійні виплати громадянам необхідно мати не менш ніж 15 років страхового стажу, впродовж якого вони вносили ЄСВ у розмірі щонайменше 22% від своєї заробітної плати.

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Проте існує багато громадян з достатнім загальним трудовим стажем, які через неофіційне працевлаштування не мають необхідного страхового стажу й, відповідно, не сплачували ЄСВ.

До речі! З 1 квітня 2024 року мінімальна зарплата в Україні буде підвищена до 8 000 гривень, що збільшить мінімальний розмір ЄСВ до 1 760 гривень.

Це змушує їх продовжувати працювати навіть після досягнення пенсійного віку для набуття права на пенсію. Якщо особа не може працювати через стан здоров'я, вона може претендувати на отримання соціальної допомоги від держави.

Умови отримання соціальних виплат

Соціальна допомога надається особам, які досягли 65 років і звернулись по неї особисто. Максимальна сума такої допомоги не може перевищувати прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, який наразі становить 2 361 гривню.

Зауважте! Якщо заявник проживає не сам, розмір допомоги визначатиметься як різниця між прожитковим мінімумом і середнім доходом сім'ї за останні шість місяців на одну особу. Така допомога видається на термін до шести місяців, після чого потрібно знову звертатись до соціальних служб для її перепризначення.

Як зросла мінімальна пенсія

В цьому році процес індексації пенсій в Україні було організовано з акцентом на підвищення найнижчих пенсійних виплат. В результаті мінімальна пенсія була збільшена до 2 725 гривень, тоді як максимальний розмір пенсії залишився незмінним і становить 23 610 гривень.

Довідково! Підвищення пенсій в Україні визначається за допомогою індексів інфляції та змін у середній заробітній платі на території країни. В результаті індексації очікується, що пенсійні виплати збільшаться приблизно на 8%, що в абсолютних цифрах означає зростання на 322 гривні. Таке збільшення дозволить підняти середній розмір пенсії до 5 717 гривень.