По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в Украине нет ни одной ТЭС или ГЭС, которая бы зимой в прошлом году не подверглась вражеским атакам. Следовательно, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что компания готовится к худшему сценарию этой зимой.

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Какой может быть зима 2023 года

В комментарии 24 Каналу аналитик Юрий Щедрин рассказал, что вероятность повторения ситуации зимой в прошлом году достаточно высока.

Юрий Щедрин Аналитик "Центра развития городов" Вероятно, возможно повторение ситуации, когда будут блэкауты и отключения света. Впрочем, масштаб этого будет зависеть от 3 факторов.

Будут ли снова обстрелы.

На сколько сможет восстановиться энергосистема от предыдущих обстрелов и разрушений.

Какой будет климатическая ситуация и насколько холодной будет зима.

На данный момент ни один фактор спрогнозировать на 100% невозможно. Все потому, что мы не знаем, будут ли такие же массовые обстрелы, что и в прошлом году, а еще их масштабы. Мы не знаем, какой будет температура зимой и на сколько восстановлена энергетическая инфраструктура,

– добавляет аналитик.

Удалось ли восстановить энергосистему Украины

Щедрин заявляет, есть риски, что украинскую энергосистему не удалось полностью восстановить после прошлой зимы. На это могло повлиять то, что многие трансформаторы и другие технические вещи производятся в течение длительного срока. Это может занимать несколько месяцев, а может, полгода или год.

Кроме того, важно еще знать, какие это были заказы и какие запасы, ведь в прошлом году мы имели запасы трансформаторов и определенного оборудования. Впрочем, они уже закончились,

– добавляет собеседник.

Обратите внимание! Летом украинцы могли снова столкнуться с веерными отключениями электроэнергии. Это происходило как из-за ремонтных работ, так и из-за пикового потребления.

Аналитик объясняет это тем, что даже летом, когда чрезмерное потребление, а часть мощностей на ремонте, отключения света не часто, но могут происходить. В то же время, такие потребления зимой значительно выше, ведь тогда это зависит еще и от температуры.

Возьмем, например, гидрогенерацию, а именно подрыв на Каховской ГЭС. В результате таких событий восстановить энергосистему становится все труднее.

Если мы смоделируем самый плохой сценарий, когда обстрелы будут продолжаться, зима будет холодной, а возобновление энергосистемы составит малый процент, то может быть так, что ситуация со светом будет еще хуже, чем в прошлом году,

– заметил Щедрин.

Блэкаутов не удастся избежать

Об этом заявляет глава "Укрэнерго" Кудрицкий. Он не утверждает, что это неотвратимый сценарий.

Владимир Кудрицкий Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Мы были готовы к этому в прошлом сезоне. И мы, имея этот опыт, будем к этому готовы и в следующем отопительном сезоне, если это случится.

В "Укрэнерго" уже начали готовиться к новым волнам атак врага. На сегодня компания уже осуществила значительный перечень мер безопасности и подготовила "сюрпризы" для россиян. Но нужно понять, что на 100% уберечь Украину от российских атак не удастся.

Наш основной инструмент – единство и сотрудничество, мы работаем над подготовкой к зиме 24/7. Как руководитель одной из основных инфраструктурных компаний в стране я должен быть реалистом: есть очень разные сценарии прохождения отопительного сезона,

– добавляет Владимир.

Кроме того, еще раньше в разговоре с 24 Каналом Аналитик DiXi Group Андрей Урста рассказал, что после массовых российских атак значительно пострадала инфраструктура передачи электроэнергии – 42 из 94 высоковольтных подстанций "Укрэнерго".

По состоянию на 1 квартал 2023 года было восстановлено полностью 29 объектов, а 13 – частично.

По прогнозу Урсты, в следующий отопительный сезон украинская энергосистема войдет с гораздо меньшим запасом прочности по сравнению с прошлым.

Поэтому следует быть готовым к периодам дефицита и возможным ограничениям электроснабжения, как плановым стабилизационным, так и аварийным.