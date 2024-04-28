Субсидии, таможенные проверки и изменение тарифов: чего ждать с 1 мая в Украине
В мае произойдут некоторые изменения, которые будут касаться начисления субсидий. В то же время для некоторых предприятий возобновят таможенные проверки. Будут вестись дискуссии и о повышении тарифов на газ, воду и свет в последнем месяце весны.
Что будет с пенсиями
Напоминаем, что в 2024 году минимальная заработная плата выросла вдвое – до 8 000 гривен. Соответственно выросла и минимальная пенсия.
Читайте также Сколько будет стоить пасхальная корзина в 2024 годуОбратите внимание! Крайнее повышение пенсии произошло в апреле для пенсионеров, которым более 65 лет, для тех, кто имеет полный стаж (для женщин – 30 лет, а у мужчин – 35 лет), а также автоматический перерасчет пенсии произошел для пенсионеров, которые несмотря на возраст продолжили работать. Поэтому в мае не предусмотрен рост выплат.
Для различных категорий пенсионеров минимальная пенсия составляет на сегодня:
- пенсионерам с недостаточным страховым стажем – 2 725 гривен,
- пенсионерам в возрасте 65 – 70 лет со стажем 30 – 35 лет, которые уже не работают – 3 370 гривен,
- пенсионерам 70 – 80 лет и стажем 30 – 35 лет – 3 240 гривен,
- пенсионерам старше 80 лет и стажем 20 – 25 лет – 3 370 гривен,
- пенсионерам моложе 70 лет и стажем 30 – 35 лет – 2 980 гривен.
Кому назначат субсидии в мае
С нового месяца для украинцев, которые получали субсидии в течение отопительного сезона, автоматически продолжат финансовую поддержку вплоть до 30 апреля 2025 года.Обратите внимание! В Пенсионном фонде объясняют, что субсидию назначают до даты окончания отопительного сезона и рассчитывают, учитывая продолжительность отопительного сезона по 15 апреля включительно.
Впрочем, в мае для некоторых категорий для продолжения субсидии потребуется подать заявление и декларацию о доходах и расходах:
- если заявитель арендует жилое помещение, за которое оплачивает ЖКУ;
- если в составе домохозяйства есть ВПЛ;
- если количество фактических жителей в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
- если домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.
Таможенные проверки возобновляют
Верховная Рада Украины разрешила частично возобновить таможенные проверки с 1 мая 2024 года. Речь идет о своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты таможенных платежей, которые были приостановлены с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.Интересно! Такая норма не будет распространяться на документальные проверки и встречные сверки, на которые предусмотрен мораторий с 1 мая. Речь идет о налогоплательщиках, которые ввозят в период действия военного положения товары, в частности те, что признаны гуманитарной помощью.
- Проверки будут осуществляться в отношении предприятий, которые осуществляют ввоз на таможенную территорию Украины подакцизных товаров,
- Также для тех предприятий, которые осуществляют вывоз с таможенной территории товаров, на которые законом установлена вывозная пошлина,
- Кроме того, на тех, кто оформил таможенные декларации с освобождением от уплаты таможенных платежей, использованием льгот, рассрочкой уплаты таможенных платежей.
Когда состоится переосвидетельствование ограниченно пригодных
Согласно законопроекту о мобилизации, который был принят Верховной Радой недавно, в мае должно состояться переосвидетельствование признанных ограниченно годными.
Как отметил заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк на заседании Конгресса местных и региональных властей, с середины мая начнется переосвидетельствование на подтверждение пригодности к службе тех людей, которые были признаны ограниченно годными.Заметьте! Как объясняют на сайте Минобороны, отмена статуса "ограниченно годный" не означает автоматический переход к статусу "годный/негодный".
- Те граждане, которые были признаны "ограниченно годными", должны повторно пройти ВВК в течение 9 месяцев после вступления в силу законности, то есть до 4 февраля 2025 года.
Цены на воду, газ и свет с 1 мая
- Тарифы на газ
На сегодня 98% украинцев пользуются услугами "Нафтогаза" и платят за газ 7,96 гривны за кубометр.
Известно, что до конца отопительного сезона в Украине стоимость коммунальных услуг на газ, отопление и горячую воду не будет меняться. В то же время планов повышать тарифы на голубое топливо в дальнейшем также пока нет.
- Тариф на электроэнергию
Единый тариф на свет в Украине с лета 2023 года составляет 2,64 гривны за киловатт-час. Однако себестоимость электроэнергии выше – 3,5 гривны. Об этом говорит председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.Напоминаем, что ситуация с энергосистемой в Украине ухудшилась. Россияне продолжают систематически разрушать критическую инфраструктуру предприятий "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".
Как рассказал 24 Каналу директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, население Украины за свет платит тариф, который искусственно занижен в 2 или даже 2,5 раза. Впрочем, вырастет ли стоимость электроэнергии вскоре, – зависит от решения властей.
- Тарифы на воду
Еще раньше в комментарии 24 Каналу эксперт по вопросам ЖКУ Олег Попенко отметил, что проект по изменению тарифов на воду уже есть, но его еще не приняли. Предварительно, тарифы на воду не изменятся и в мае.
На сегодня запланировано повышение тарифов на воду, но пока решение еще не приняли. Почему-то государство считает, что поднимать тарифы водоканалов не является насущным.
Зато для некоторых водоканалов плата за обслуживание потребителей по индивидуальным договорам все-таки выросла с начала года:
- В "Львовводоканале" сообщили об увеличении абонплаты за водоснабжение для потребителей, которые живут в здании без узлов коммерческого учета – почти 38%, до 19,63 гривны. А для тех, в чьих домах есть счетчики, плата выросла на 6% – до 31,15 гривны. Что касается водоотведения, то для потребителей без узла коммерческого учета сумма выросла с 28,5 гривны до 39,26 гривны, а для потребителей со счетчиком – с 43,6 гривны до 50,78 гривны.
- Местные власти Нововолынска приняли решение о повышении тарифов на воду на заседании исполнительного комитета еще в начале 2024 года.
- Такое решение приняли и в "Бориспольводоканале".
Будут ли официальные выходные в мае
- В этом году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь празднуют Пасху 5 мая. Этот один из крупнейших церковных праздников всегда отмечают в воскресенье, соответственно это выходной. А уже с 6 мая многие украинцы выйдут на работу.
- Кроме того, по указу Президента в Украине больше не празднуют 9 мая, которое ранее было Днем победы. Вместо этого украинцы будут отмечать День памяти и победы над нацизмом 8 мая.