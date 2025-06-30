Прокуроры направили в суд дело в отношении столичного застройщика

Обвиняемый в соучастии с другими лицами в 2004-2013 годах приобрел доли в уставных капиталах ряда предприятий, передает 24 Канал со ссылкой на Офис Генпрокурора.

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С помощью этих долей преступная группировка самовольно захватила земельные участки под строительство 40 объектов. Оно осуществлялось без соответствующих разрешительных документов и сопряжено с растратой вверенного им чужого имущества.

С целью дальнейшей реализации имущественных прав на жилые и нежилые помещения лица растратили чужое имущество. Под видом реконструкции они снесли нежилое помещение, которое находилось на балансе одного из государственных предприятий и возвели на его месте многоэтажный жилой комплекс.

Этими действиями причинен ущерб на общую сумму более 2,6 миллиона гривен,

– сообщили в заметке.

В Национальной полиции рассказали, что в ходе следствия фигуранта дважды задерживали, избирали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Однако после внесения залога подозреваемый покинул территорию Украины и скрывался за рубежом.

Полицейские объявили его в международный розыск, установили его местонахождение на территории Испании и в марте 2025 года экстрадировали в Украину.

Лицо обвиняется в растрате вверенного ему чужого имущества в особо крупных размерах и служебном подлоге, что повлекло тяжкие последствия (часть 5 статьи 191, часть 3 статьи 28, часть 2 статьи 366 УК Украины).

Важно! За совершение указанных правонарушений, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.