Прокурори скерували до суду справу щодо столичного забудовника

Обвинувачений у співучасті з іншими особами у 2004-2013 роках придбав частки у статутних капіталах низки підприємств, передає 24 Канал з посиланням на Офіс Генпрокурора.

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За допомогою цих часток злочинне угруповання самовільно захопило земельні ділянки під будівництво 40 об’єктів. Воно здійснювалося без відповідних дозвільних документів та поєднане з розтратою ввіреного їм чужого майна.

З метою подальшої реалізації майнових прав на житлові та нежитлові приміщення особи розтратили чуже майно. Під виглядом реконструкції вони знесли нежитлове приміщення, яке перебувало на балансі одного з Державних підприємств та звели на його місці багатоповерховий житловий комплекс.

Цими діями причинено шкоду на загальну суму понад 2,6 мільйона гривень,

– повідомили у дописі.

У Національній поліції розповіли, що у ході слідства фігуранта двічі затримували, обирали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Однак після внесення застави підозрюваний залишив територію України та переховувався за кордоном.

Поліцейські оголосили його у міжнародний розшук, встановили його місцезнаходження на території Іспанії та у березні 2025 року екстрадували в Україну.

Особа обвинувачується у розтраті ввіреного їй чужого майна в особливо великих розмірах та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки (частина 5 статті 191, частина 3 статті 28, частина 2 статті 366 КК України).

Важливо! За вчинення вказаних правопорушень, обвинуваченому загрожує покаранні у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.