Сергію Орлюку ще 21 червня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави. Саме цим правом і скористався чиновник. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

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Орлюка підозрюють у хабарництві

За даними Нацполіції, кримінальне провадження відкрито за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою. Нині Орлюк перебуває на волі, після внесення застави 242 тисячі гривень. Розслідування триває, у поліції наголосили, що деталі справи повідомлять додатково.

Що відомо про Сергія Орлюка

Він обіймає посаду міського голови Бердичева з 2020 року. До обрання міським головою він працював ветеринаром, керував Центром ветеринарної медицини "Айболить". Також був депутатом Житомирської обласної ради кількох скликань.

Нагадаємо, 20 червня 2025 року стало відомо, що співробітники правоохоронних органів затримали мера Бердичева за підозрою у хабарництві. У телеграм-каналах поширили фото, де чоловік, схожий на Орлюка, стоїть у кайданках посеред вулиці. Наступного дня суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Сума застави склала 242 тисячі гривень.