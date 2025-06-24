Сергію Орлюку ще 21 червня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави. Саме цим правом і скористався чиновник. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрінформ.
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Орлюка підозрюють у хабарництві
За даними Нацполіції, кримінальне провадження відкрито за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою. Нині Орлюк перебуває на волі, після внесення застави 242 тисячі гривень. Розслідування триває, у поліції наголосили, що деталі справи повідомлять додатково.
Що відомо про Сергія Орлюка
Нагадаємо, 20 червня 2025 року стало відомо, що співробітники правоохоронних органів затримали мера Бердичева за підозрою у хабарництві. У телеграм-каналах поширили фото, де чоловік, схожий на Орлюка, стоїть у кайданках посеред вулиці. Наступного дня суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Сума застави склала 242 тисячі гривень.