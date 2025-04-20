20 апреля, 15:30
Сколько будет стоить 1000 долларов перед Пасхой
Основні тези
- Официальный курс доллара в Украине составляет 41,38 гривны за доллар.
- Для покупки 1000 долларов в банке нужно примерно 41 650 гривен, а в обменнике – почти 41 200 гривен.
Курс доллара на предпасхальном рынке может существенно колебаться, что влияет на стоимость покупки валюты. Во сколько обойдется 1000 долларов сегодня, читайте далее.
Какой курс доллара сегодня
Официальный курс доллара в Украине сейчас – 41,38 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По данным "Минфина", средний курс доллара у банке изменился так:
- покупка – 41,00 гривны за доллар;
- продажа – 41,65 гривны за доллар.
В обменниках средний курс доллара достиг такого уровня:
- покупка – 40,42 гривны за доллар;
- продажа – 41,20 гривны за доллар.
Во сколько обойдется покупка 1000 долларов сегодня
- чтобы купить 1000 долларов в банке, нужно примерно 41 650 гривен;
- в обменнике такая операция обойдется в почти – 41 200 гривен.