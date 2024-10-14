Подорожание валют: где доллар вырос существеннее всего за выходные
Уже почти традиционно курс американской валюты после выходных прибавил в цене существеннее всего в обменниках. Впрочем, наблюдается рост стоимости валюты и в банках и на черном рынке.
Курс валют в банках
По состоянию на утро 14 октября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,05 гривны (+5 копеек против 11 октября) и продажа – по 41,50 гривны (без изменений).
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Покупка евро происходит по 45,00 гривны (без изменений), а продажа – по 45,55 гривны (+10 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,45 гривны (+7 копеек), а продать – по 41,50 гривны (+5 копеек).
- Покупка евро по 45,46 гривны (+6 копеек), а продажа по 45,62 гривны (+7 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по 41,25 гривны (+23 копейки), а продают – по 41,60 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 45,30 гривны (+11 копеек), а продают – по 45,73 гривны (+2 копейки).
Какие прогнозы по курсу на конец осени
Как рассказал 24 Каналу банкир Сергей Фурса, в течение октября и ноября курс евро и доллара будет без изменений. В то же время если колебания валют и будут, то незначительные и малозаметные.
Я не знаю откуда у населения панические настроения. Курс последние почти полгода не меняется.
Обратите внимание! По словам Фурсы, рост доллара до более 42 гривен маловероятен в этом году, ведь оснований для этого нет. Весомые курсовые скачки в этот период не ожидаются.