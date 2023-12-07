Доллар вверх, евро вниз: что происходит с валютами на наличном рынке

7 декабря 2023, 09:55
Читати новину українською

В банках и обменниках американская валюта прибавила в цене за сутки на несколько копеек. В то же время, курс евро начал дешеветь при продаже и покупке на черном рынке и банках.

Курс валют в банках

  • По состоянию на утро 7 декабря, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 36,9 гривны (+5 копеек против 6 декабря), а продажа – 37,45 гривны (без изменений).

Читайте также Почему международные резервы Украины сокращаются четвертый месяц подряд

  • Покупка наличного евро в среднем производится по 40 гривен (без изменений), а продажа – в среднем за 40,6 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

  • В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,15 гривны (+8 копеек), а продажа – 37,55 гривны (+19 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро колеблется на уровне: покупка – 40,15 гривны (+13 копеек), а продажа – 40,64 гривны (-2 копейки).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,35 гривны (без изменений), а продажа – 37,43 гривны (-2 копейки).
  • Евро покупают за 40,31 гривны (-9 копеек), а продают за 40,5 гривны (-10 копеек).

Колебания курса доллара

Как рассказал член совета НБУ Василий Фурман, ситуация на финансовом рынке стабилизируется. Следовательно, это определенным образом влияет на значение валюты.

 

Василий Фурман

Член совета НБУ

Мы видим, что рынок приспособился к новым условиям. В ноябре произошло даже определенное улучшение ситуации на валютном рынке по сравнению с сентябрем, к моменту вступления в силу решения об изменении курсового режима.
  • По его словам, объем сделок между банками, без участия НБУ, по сравнению с сентябрем увеличился втрое – почти до 90 миллионов долларов в день.
  • В то же время среднедневная чистая продажа валюты Нацбанком уменьшилась до 111 миллионов долларов по сравнению со 128 миллионами долларов в сентябре.
Обратите внимание! С начала ноября гривна укрепилась на показатель до 1%. При этом разница между наличным и официальным курсом снизилась до 3%.

Бажаєте інвестувати у криптовалюти, але непокоїтеся за безпеку своїх коштів та особистих даних? Безпека — це один із пріоритетів WhiteBIT – централізованої криптобіржі з українським корінням. Компанія входить у трійку найбезпечніших бірж у світі за рейтингом сертифікаційної платформи CER.live та відповідає найвищим вимогам до рівня безпеки згідно з аудитами Hacken.io — провідних спеціалістів з надання послуг у сфері кібербезпеки.
Автор: Валерія Городинська