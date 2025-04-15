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Экономика Макроэкономика Цена выпечки выросла вместе с ингредиентами: сколько стоит домашняя паска 2025 году
15 апреля, 18:00
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Цена выпечки выросла вместе с ингредиентами: сколько стоит домашняя паска 2025 году

Валерия Городинская
Основні тези
  • Стоимость приготовления 1 килограмма паски в 2025 году выросла до 233 гривен, что на 53 гривны больше, чем в 2024 году.
  • По расчетам УКАБ, приготовления 3 – 4 пасок по 500 – 600 граммов каждая будет стоить где-то 318,40 гривны.

По сравнению с 2024 годом в этом году собственноручно приготовить традиционную пасхальную выпечку стало дороже. За приготовление 1 килограмма паски придется заплатить ориентировочно 233 гривен (по разным подсчетам, даже более 300 гривен), хотя еще в прошлом году цена была около 180 гривен.

Во сколько обойдется приготовление домашней паски

  • Стоимость паски от Института аграрной экономики

Как рассказал академик НААН Юрий Лупенко, передает 24 Канал, в этом году при подготовке к Пасхе украинцы будут вынуждены экономить, ведь покупательная способность среднего украинца уменьшается.

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Юрий Лупенко

Директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики"

Стоимость основной составляющей пасхальной корзины – паски, домашней выпечки по традиционному рецепту, – составит 232,96 гривны за 1 килограмм. Это на 29,6% превышает стоимость приготовления прошлогодней паски.

Такое ощутимое подорожание пасхальной выпечки обусловлено существенным ростом цен на все продуктовые позиции за последний год:

  • яйца выросли на 47,1%,
  • масло сливочное – на 37,8%,
  • молоко – +15,5%,
  • мука – +62,4%,
  • сахар – +16,8%,
  • незначительно подорожали дрожжи (+8,7%) и изюм (12,2%).

По какому рецепту считали стоимость паски

Стоимость паски в Институте аграрной экономики считали по традиционному рецепту:

  • 700 граммов муки,
  • 6 штук яиц,
  • 150 граммов сливочного масла,
  • 300 граммов молока,
  • 400 граммов сахара,
  • 40 граммов дрожжей,
  • 200 граммов изюма.

Заметьте! Еще в прошлом году ученые Института аграрной экономики определили, что испечь пасху в домашних условиях обойдется в почти 180 гривен за килограмм. То есть в 2025 году традиционная пасхальная выпечка обойдется дороже почти на 53 гривны. А в 2023 году приготовление домашней паски стоило около 170 гривен за килограмм, что по сравнению с 2025 годом, на 63 гривны больше.

  • Цена паски по подсчетам УКАБ

В то же время в УКАБ посчитали, что приготовление 3 – 4 пасок, весом по 500 – 600 граммов по классическому рецепту, обойдется в 318,40 гривны.

По расчетам УКАБ больше всего за год подорожали такие продукты:

  • Сливочное масло подорожало на 71% и составляет где-то 121 гривну за 200 граммов,
  • Молоко выросло на 31%, его цена 30 гривен за 500 граммов,
  • Яйца – +61%, 58 гривен за 8 штук,
  • Мука на 14% дороже,
  • Сахар – на 13%,
  • Стоимость дрожжей осталась неизменной.