Цена выпечки выросла вместе с ингредиентами: сколько стоит домашняя паска 2025 году
- Стоимость приготовления 1 килограмма паски в 2025 году выросла до 233 гривен, что на 53 гривны больше, чем в 2024 году.
- По расчетам УКАБ, приготовления 3 – 4 пасок по 500 – 600 граммов каждая будет стоить где-то 318,40 гривны.
По сравнению с 2024 годом в этом году собственноручно приготовить традиционную пасхальную выпечку стало дороже. За приготовление 1 килограмма паски придется заплатить ориентировочно 233 гривен (по разным подсчетам, даже более 300 гривен), хотя еще в прошлом году цена была около 180 гривен.
Во сколько обойдется приготовление домашней паски
Стоимость паски от Института аграрной экономики
Как рассказал академик НААН Юрий Лупенко, передает 24 Канал, в этом году при подготовке к Пасхе украинцы будут вынуждены экономить, ведь покупательная способность среднего украинца уменьшается.
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Стоимость основной составляющей пасхальной корзины – паски, домашней выпечки по традиционному рецепту, – составит 232,96 гривны за 1 килограмм. Это на 29,6% превышает стоимость приготовления прошлогодней паски.
Такое ощутимое подорожание пасхальной выпечки обусловлено существенным ростом цен на все продуктовые позиции за последний год:
- яйца выросли на 47,1%,
- масло сливочное – на 37,8%,
- молоко – +15,5%,
- мука – +62,4%,
- сахар – +16,8%,
- незначительно подорожали дрожжи (+8,7%) и изюм (12,2%).
По какому рецепту считали стоимость паски
Стоимость паски в Институте аграрной экономики считали по традиционному рецепту:
- 700 граммов муки,
- 6 штук яиц,
- 150 граммов сливочного масла,
- 300 граммов молока,
- 400 граммов сахара,
- 40 граммов дрожжей,
- 200 граммов изюма.
Заметьте! Еще в прошлом году ученые Института аграрной экономики определили, что испечь пасху в домашних условиях обойдется в почти 180 гривен за килограмм. То есть в 2025 году традиционная пасхальная выпечка обойдется дороже почти на 53 гривны. А в 2023 году приготовление домашней паски стоило около 170 гривен за килограмм, что по сравнению с 2025 годом, на 63 гривны больше.
Цена паски по подсчетам УКАБ
В то же время в УКАБ посчитали, что приготовление 3 – 4 пасок, весом по 500 – 600 граммов по классическому рецепту, обойдется в 318,40 гривны.
По расчетам УКАБ больше всего за год подорожали такие продукты:
- Сливочное масло подорожало на 71% и составляет где-то 121 гривну за 200 граммов,
- Молоко выросло на 31%, его цена 30 гривен за 500 граммов,
- Яйца – +61%, 58 гривен за 8 штук,
- Мука на 14% дороже,
- Сахар – на 13%,
- Стоимость дрожжей осталась неизменной.