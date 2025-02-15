Что будет происходить с курсом евро

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на следующей неделе ежедневные колебания, как в сторону роста, так и в сторону их уменьшения, будут вполне ожидаемыми на рынке.

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Как объясняет Лесовой, такая "изменчивость" не представляет никакой угрозы, потому что регулятор будет проводить эффективную политику на валютном рынке. В то же время наличный рынок будет зависеть от тенденций на межбанке, а значит курсовые изменения не будут значимыми.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка И мы ожидаем, что в ближайшее время разница межбанка и наличного рынка сблизятся и не будут иметь разницы вообще, с потенциалом, что наличный рынок может быть иногда ниже межбанка.

Лесовой добавляет, приближение даты начала полномасштабного вторжения и внешнеполитические факторы в вопросе завершения войны могут в некоторой степени беспокоить граждан. Но это не вызовет стремительного роста спроса на наличные.

Важно! С 17 по 23 февраля коридоры валютных колебаний на межбанке будут составлять 43,50 – 45 гривен за евро, а на наличном рынке – 43,50 – 45 гривен за евро.