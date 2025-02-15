Що буде відбуватися з курсом євро

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що наступного тижня щоденні коливання, як в бік зростання, так і в бік їх зменшення, будуть цілком очікуваними на ринку.

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Як пояснює Лєсовий, така "мінливість" не становить жодної загрози, бо регулятор буде проводити ефективну політику на валютному ринку. Водночас готівковий ринок залежатиме від тенденцій на міжбанку, а отже курсові зміни не будуть значущими.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку І ми очікуємо, що найближчим часом різниця міжбанку та готівкового ринку зблизяться і не будуть мати різниці взагалі, з потенціалом, що готівковий ринок може бути іноді нижче за міжбанк.

Лєсовий додає, наближення дати початку повномасштабного вторгнення та зовнішньополітичні чинники у питанні завершення війни можуть деякою мірою турбувати громадян. Але це не викличе стрімкого зростання попиту на готівку.

Важливо! З 17 по 23 лютого коридори валютних коливань на міжбанку будуть становити 43,50 – 45 гривень за євро, а на готівковому ринку – 43,50 – 45 гривень за євро.