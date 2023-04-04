Репчатый лук на вес золота: какова будет цена перед Пасхой
В Украине цена на лук резко выросла с начала года. Меньше чем за два месяца стоимость за килограмм составила более 50 гривен. Почему цену лука так "штормит" и что будет в период пасхальных праздников, читайте в материале.
Почему лук резко вырос в цене
По данным Госстата, цена за килограмм репчатого лука в декабре 2022 года стоила 30,63 гривны, в феврале она поднялась до более 42 гривен, а уже сейчас в магазинах средняя цена составляет почти 56 гривен за килограмм.
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Как рассказывает 24 Каналу Денис Марчак, заместитель председателя ВАР, сейчас в украинских хранилищах иссякли почти все запасы овощей. Соответственно спрос на них начинает расти, а с ним и цена. Это было еще в довоенный период.
Оккупация и неурожай: факторы, повлиявшие на цену
- По словам эксперта, Украина из-за временной оккупации южных территорий не запаслась овощами осенью. Поэтому сейчас есть последствия этого.
- Марчак отмечает, что удары по инфраструктуре тоже повлияли на цену. Не все аграрии имели возможность из-за отключения света хранить продукт. Однако те, кто это делал, понесли убытки. Соответственно, цена взлетела.
- Неурожай во многих странах, специализировавшихся на выращивании лука, тоже поднял цену на лук.
Рост цен на овощи происходит под влиянием сезонного фактора и Великого поста – в результате повышенного спроса на овощные. Тенденция к удорожанию овощей – на 7–10 % – сохранится до конца пасхальных праздников,
– добавляет Инна Сало, заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка.
Что будет перед Пасхой
За прогнозами эксперта Олега Пендзина цены на лук могут еще подняться. Особенно перед пасхальными праздниками, которые в этом году очень рано.
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Рост будет до июня, когда начнет приходить сухой украинский лук. Но к этому времени мы сможем увидеть лук и по 100 гривен за килограмм,
– прогнозирует он.