Деньги за старую бумагу: сколько стоит сдать макулатуру в Украине

Сколько платят за килограмм вторичного сырья осенью 2026 года

Вместо того чтобы бесплатно выбрасывать бумажный мусор на свалку, украинцы могут получить за него ощутимую копейку. Осенью 2026 года расценки на вторичное сырье в пунктах приема колеблются от 2,5 до 5 гривен за килограмм в зависимости от региона и состояния бумаги, о чем говорится в открытых расценках на бумагу.

Adv

популярные видео

Стоимость сырья формируется в соответствии с его классификацией, поэтому смешивать все в одну кучу финансово невыгодно. На рынке действуют такие ориентировочные тарифы:

Картон и гофрокартон – около 2,5–5 гривен за килограмм;

– около 2,5–5 гривен за килограмм; Офисная белая бумага – ориентировочно 3,5–4,5 гривны за килограмм;

– ориентировочно 3,5–4,5 гривны за килограмм; Книги, газеты и журналы – примерно 3–5 гривен за килограмм;

– примерно 3–5 гривен за килограмм; Архивная документация – в пределах 3,5–5 гривен за килограмм.

Даже генеральная уборка в кладовой или гараже позволяет быстро пополнить бюджет. Если сдать 10 килограммов картонных коробок по ставке 3 гривны, вы получите 30 гривен, а партия из 20 килограммов использованной офисной бумаги по цене 4 гривны принесет уже 80 гривен. Следует помнить, что это лишь ориентировочные диапазоны, поэтому точные расценки и минимальный вес партии необходимо узнавать непосредственно перед визитом к заготовителям.

Реклама

Что больше всего влияет на окончательную стоимость приема

Итоговая сумма в чеке зависит от нескольких ключевых критериев качества. Чистая белая бумага для печати и офисные архивы оцениваются гораздо выше, чем смешанная макулатура или обычные транспортные коробки.

Решающим фактором остается влажность. Если сырье намокло, загрязнилось смазкой или содержит посторонние примеси, пункт приема либо снизит цену, либо вовсе отклонит партию. Чтобы не потерять прибыль, всю бумагу нужно тщательно просушить, разделить по категориям, а также полностью очистить от скотча, пленки, файлов и металлических скрепок.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Обратите внимание! Существенную роль играет общий тоннаж сданного вторичного сырья. Для оптовых поставщиков компании традиционно предлагают гораздо более привлекательные условия, чем для розничных сдающих с несколькими пакетами. Кроме того, если пункт забирает груз собственным транспортом, стоимость логистики гарантированно вычтут из итоговой выплаты. Лучшая стратегия для получения максимального дохода – накопить солидный объем, рассортировать его и сравнить актуальные предложения в нескольких соседних пунктах приема.

Ранее мы писали, что Франция меняет правила использования стратегических запасов дизельного топлива, чтобы сдержать рост цен на топливо.