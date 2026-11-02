Гроші зі старого паперу: скільки коштує здати макулатуру в Україні

Скільки платять за кілограм вторинної сировини восени 2026 року

Замість того, щоб безкоштовно викидати паперовий непотріб на смітник, українці можуть отримати за нього відчутну копійку. Восени 2026 року розцінки на вторинну сировину в пунктах прийому коливаються від 2,5 до 5 гривень за кілограм залежно від регіону та стану паперу, про що йдеться у відкритих розцінках на папір.

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Вартість сировини формується відповідно до її класифікації, тому змішувати все в одну купу фінансово невигідно. На ринку діють такі орієнтовні тарифи:

Картон і гофрокартон – близько 2,5 – 5 гривень за кілограм;

– близько 2,5 – 5 гривень за кілограм; Офісний білий папір – орієнтовно 3,5 – 4,5 гривні за кілограм;

– орієнтовно 3,5 – 4,5 гривні за кілограм; Книги, газети та журнали – приблизно 3 – 5 гривень за кілограм;

– приблизно 3 – 5 гривень за кілограм; Архівна документація – у межах 3,5 – 5 гривень за кілограм.

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Навіть генеральне прибирання в коморі чи гаражі дає змогу швидко поповнити бюджет. Якщо здати 10 кілограмів картонних коробок за ставкою 3 гривні, ви отримаєте 30 гривень, а партія з 20 кілограмів використаного офісного паперу за ціною 4 гривні принесе вже 80 гривень. Слід пам'ятати, що це лише орієнтовні діапазони, тому точні розцінки та мінімальну вагу партії необхідно дізнаватися безпосередньо перед візитом до заготівельників.

Що найбільше впливає на остаточну вартість прийому

Підсумкова сума в чеку залежить від кількох ключових критеріїв якості. Чистий білий папір для друку та офісні архіви оцінюються набагато вище, ніж змішана макулатура або звичайні транспортні коробки.

Вирішальним фактором залишається вологість. Якщо сировина намокла, забруднилася мастилом або містить сторонні домішки, пункт прийому або зріже ціну, або зовсім забракує партію. Щоб не втратити вигоду, весь папір потрібно ретельно просушити, розділити за категоріями, а також повністю позбавити скотчу, плівки, файлів і металевих скріпок.

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Зверніть увагу! Суттєву роль відіграє загальний тоннаж зданої вторинної сировини. Для гуртових постачальників компанії традиційно пропонують значно привабливіші умови, ніж для роздрібних здавачів із кількома пакунками. Крім того, якщо пункт забирає вантаж власним транспортом, вартість логістики гарантовано вирахують із підсумкової виплати. Найкраща стратегія для отримання максимального доходу – накопичити солідний обсяг, розсортувати його та порівняти актуальні пропозиції у кількох сусідніх пунктах прийому.

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