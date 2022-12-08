Блэкауты и эмбарго: как все это отразится на ценах на украинских АЗС

С середины ноября цена всех видов горючей на украинских АЗС прибавляется по несколько копеек каждый день. Причин такого напряжения несколько, одна из самых главных – повышение спроса через генераторы.

Однако проблемы нехватки топлива на рынке могут возникнуть не из-за генераторов, а из-за отсутствия возможности заключения краткосрочных контрактов на европейском рынке. Так может произойти из-за нехватки продукта вследствие нефтяного эмбарго.

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Будет ли дефицит горючего

Поскольку большинство украинских трейдеров имеют спотовые, а не долгосрочные или среднесрочные контракты на топливо, они закупают излишки продукта, остающиеся после выполнения основных контрактов. Однако, по словам экономического эксперта Геннадия Рябцева, после эмбарго 90% российской сырой нефти такого излишка может не остаться.

Если же уменьшение объемов нефти будет большим, в Украине может возникнуть нехватка топлива. Тогда цены и на бензин, и на дизель поднимутся.

– отмечает эксперт.

Могут ли украинские трейдеры изменить тактику

Пока украинские компании все еще могут заключить долгосрочные контракты, однако, по словам Геннадия Рябцева, у них нет стимулов для этого.

Стимулов нет, поскольку государство сняло этот вопрос с повестки дня, хотя это опасно в сложившейся ситуации,

– объясняет эксперт.

Напомним, ранее директор "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн объяснил, почему на рынке горючего возникло напряжение.

Насколько изменились цены на топливо

Удорожание началось во второй половине ноября и пришлось на день массированных ракетных атак россиян 15 ноября. С тех пор средневзвешенная цена бензина A-95+ увеличилась с 49,97 до 52,19 гривны. Бензин A-95 стоит 51,44 гривны, тогда как раньше цена составляла 49,43 гривны. Средняя цена А-92 составляет 51,25 гривны, в то время как месяц назад она была на уровне 47,83 гривны.

Дизельное топливо выросло в цене на 56 копеек. В настоящее время его цена составляет 54,91 гривны. Средневзвешенная цена автогаза в середине ноября составила 28,72 гривны, в то время как сейчас 29,17 гривны.

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