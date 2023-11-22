Что будет с ценами зимой

Как прокомментировал аналитик Максим Гопка 24 Каналу, цены на продукты зимой этого года будут меняться в зависимости от специфики и их особенностей. К примеру, сегмент овощей и фруктов отечественного производства примерно на 60% иссяк.

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Гопка добавляет, что уже сейчас постепенно начинает появляться на прилавках импортная продукция.

Максим Гопка Аналитик УКАБ Максимальный объем импортной продукции будем наблюдать с января или начала февраля, тогда цены вырастут более существенно. Однако все будет зависеть от ситуации на внутреннем рынке экспортера.

Мясо и молочная продукция

По словам Максима Гопки, мясо к новому году должно быть стабильным в цене. Предложения курятины и свинины находятся на достаточном уровне.

Даже импорт свинины несколько увеличился в последние пару месяцев, что указывает на то, что импортные поставки могут стабильно продолжаться и в дальнейшем,

– говорит он.

Кроме того, цены на корма снизились за последние пару месяцев, что поддерживает оптимизм по ценам.

Что касается молочной продукции, то цены на нее будут меняться циклически, ведь, как говорит аналитик, зимой надои молока несколько меньше, чем летом, и спрос от перерабатывающих предприятий может быть больше.

Будут ли цены на яйца и лук "космическими"

Яйца

По словам Гопки, прогноз цен на яйца неизменен: из-за сезонного уменьшения предложения от домохозяйств, а также уменьшения общего производства, цены будут поддерживаться на высоком уровне.

Не стоит забывать об изменениях тарифов электроэнергии, играющих важную роль в себестоимости производства продукции птицеводства,

– замечает собеседник.

Обратите внимание! До конца года цены будут варьироваться от 60 – 70 гривен за десяток.

Лук

Цены на лук начнут меняться ближе к февралю. Обычно до войны в феврале Украина начинала активно импортировать продукцию. Это может быть и в этом году.

Есть несколько факторов формирования цены: