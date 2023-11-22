Що буде з цінами взимку

Як прокоментував аналітик Максим Гопка 24 Каналу, ціни на продукти взимку цього року будуть змінюватись в залежності від специфіки та їх особливостей. До прикладу, сегмент овочів та фруктів вітчизняного виробництва приблизно на 60% вичерпався.

Читайте також "Укренерго" по вуха у боргах: чому механізм ПСО не працює

Гопка додає, що вже зараз поступово починає з’являтися на прилавках імпортна продукція.

Максим Гопка Аналітик УКАБ Максимальний обсяг імпортної продукції будемо спостерігати з кінця січня або початку лютого, тоді ціни зростуть більш суттєво. Проте, все залежатиме від ситуації на внутрішньому ринку експортера.

М'ясо та молочна продукція

За словами Максима Гопки, м’ясо до нового року повинно бути стабільним в ціні. Пропозиції курятини та свинини знаходиться на достатньому рівні.

Навіть імпорт свинини дещо збільшився останніх пару місяців, що вказує на те, що імпортні поставки можуть стабільно продовжитися й надалі,

– каже він.

Крім того, ціни на корми знизилися за останніх пару місяців, що підтримує оптимізм щодо цін.

Щодо молочної продукції, то ціни на неї будуть змінюватися циклічно, адже, як каже аналітик, взимку надої молока дещо менші, ніж влітку, і попит від переробних підприємств може бути більшим.

Чи будуть ціни на яйця та цибулю "космічними"

Яйця

Зі слів Гопки прогноз цін на яйця незмінний: через сезонне зменшення пропозиції від домогосподарств, а також зменшення загального виробництва, ціни будуть підтримуватись на високому рівні.

Не треба забувати про зміни тарифів електроенергії, котрі відіграють важливу роль у собівартості виробництва продукції птахівництва,

– зауважує співрозмовник.

Зверніть увагу! До кінця року ціни будуть варіюватися від 60–70 гривень за десяток.

Цибуля

Ціни на цибулю почнуть змінюватися ближче до лютого. Зазвичай, до війни, в лютому Україна починала активно імпортувати продукцію. Це можливо й в цьому році.

Є декілька факторів формування ціни: