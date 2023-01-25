Цена горючего продолжает снижаться: сколько стоит бензин и дизель на разных АЗС

Цена бензина и дизеля продолжает стабильно снижаться. В сутки отдельные АЗС снизили ее на более чем гривну. Какая ситуация в сети "Укрнафта" читайте дальше.

Цена горючего в Украине снижается

В Украине продолжает снижаться розничная цена топлива. В сутки, 23 по 24 января отдельные сети АЗС снизили его стоимость еще на 1 – 3,5 гривны за литр. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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