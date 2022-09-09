Яйца существенно подорожали, а овощи наоборот: какая ситуация с ценами в Украине
9 сентября 2022 , 16:42Читати новину українською
Источник:Государственная служба статистики
За год цены выросли на 19,5%. В августе яйца стремительно дорожали, а вот овощи наоборот продолжили тенденцию понижения цены, однако они стоят более чем в два раза дороже, нежиле год назад.
Ситуация с инфляцией
В августе инфляция в Украине составила 23% годовых против июля, это ниже прогноза НБУ. Инфляция была в августе более сдержанной из-за снижения цен на топливо, удешевления нефти и налаживания логистики.
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- Инфляция на потребительском рынке в августе против июля составила 1,1%, с начала года – 19,5%.
- Базовая инфляция в августе по сравнению с предыдущим месяцем составила 2,1%, с начала года – 15,1%.
Как изменились цены на продукты
- В августе продукты питания в Украине подорожали на 0,6%.
- Больше всего подорожали яйца – на 15,4%. На 6,4-2,5% выросли цены на сахар, сало, свинину, фрукты, рис, рыбу и продукты из рыбы, мясо птицы, безалкогольные напитки.
- В то же время на 13,9% подешевели овощи, на 0,3% – говядина и подсолнечное масло.
Как изменились в цене продукты за месяц
- Хлеб подорожал на 0,6%.
- Мясо и мясопродукты подорожали на 3%.
- Рыба и продукты из рыбы подорожали на 3,7%.
- Макаронные изделия подорожали на 0,9%.
- Масло подсолнечное подешевело на 0,3%.
- Сахар – подорожал 6,4%
- Молоко – не изменилось в цене
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Как изменились цены другие категории
- Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2% (на табачные изделия – на 1,7%, алкогольные напитки – на 0,7%).
- Одежда и обувь подешевели на 2,0% (обувь – на 2,1%, одежда – на 1,9%).
- Рост цен на предметы домашнего обихода, бытовой техники на 5,0% произошел в основном из-за повышения цен на плиты на 9,4%, холодильники – на 9,1%, обогреватели, кондиционеры воздуха – на 8,1%, стиральные машины – на 7,4%, пылесосы – на 7,3%.
- Цены на транспорт выросли на 0,8% в основном из-за подорожания автомобилей на 8,9%, проезда в автодорожном пассажирском транспорте – на 1,2%. В то же время на 3,9% подешевели топливо и смазки.
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