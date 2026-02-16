Счет за войну растет: цены на бензин в России бьют рекорды после новых ударов
- Цены на бензин в Россиии резко выросли, в частности, Аи-92 подорожал на 6,9%, а Аи-95 достиг стоимости 63 545 рублей за тонну.
- Главной причиной роста цен является атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы, что привели к остановке их работы и топливного кризиса.
В России снова проблемы с бензином. После нескольких месяцев некоторой стабильности топливный рынок снова взорвался – цены на горючее резко пошли вверх.
Как выросли цены на бензин в России?
За неделю с 9 по 13 февраля бензин по России в среднем подорожал больше всего с июля прошлого года, пишет The Moscow Times.
Подскочили в цене все самые популярные марки бензина:
- Оптовые партии Аи-92 подорожали на 6,9% – до 62 431 рубля за тонну;
- Бензин Аи-95 вообще достиг стоимости 63 545 рублей за тонну.
В понедельник, 16 февраля, тенденция продолжилась.
На торгах Санкт-Петербургской биржи в понедельник биржевые котировки Аи-95 обновили максимумы за два месяца – 63 787 рублей за тонну,
– пишет издание.
Почему растут цены на бензин?
Главной причиной роста цен трейдеры называют усиление ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.
В среду дроны ударили по Волгоградскому НПЗ мощностью 13 миллионов тонн. Он входит в десятку крупнейших заводов России.
В четверг атака на Ухтинский НПЗ привела к возгоранию и повреждениям.
В среду Волгоград, а потом Ухта... Клиенты отреагировали – заявки посыпались,
– рассказали источники изданию Reuters.
По их словам, на бирже появилась информация, якобы Волгоградский нефтеперерабатывающий завод после последней атаки не сможет отпускать горючее до марта. Хотя пока последствия ударов точно не известны.
Заметьте! В начале 2026 года розничные цены на бензин в России уже превысили американские. По данным Службы внешней разведки Украины, литр топлива в США стоил на 5 рублей дешевле, чем в стране-агрессоре.
Как топливный кризис охватил Россию?
В прошлом году успешные атаки украинских дронов на российские НПЗ к началу осени вывели из строя от 10% до 20% всех мощностей, из-за чего объемы первичной переработки нефти в России упали до исторического минимума. По сути, каждый пятый заводской сектор оказался в простое, что стало абсолютным антирекордом для страны.
Как следствие, Россию охватил полномасштабный топливный кризис, который протянулся от Камчатки до западных границ. На заправках выстроились очереди, а дефицит стал настолько острым, что в отдельных регионах начали отпускать бензин по талонам. Поставки сырья на НПЗ просели до уровня 15-летней давности.
Суммарные убытки нефтяных компаний России от регулярных атак на заводы и вынужденных ремонтов перевалили за отметку в триллион рублей.