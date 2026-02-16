Как выросли цены на бензин в России?

За неделю с 9 по 13 февраля бензин по России в среднем подорожал больше всего с июля прошлого года, пишет The Moscow Times.

Смотрите также Завышенные цены на топливо на АЗС: как обычные водители могут изменить ситуацию на рынке

Подскочили в цене все самые популярные марки бензина:

Оптовые партии Аи-92 подорожали на 6,9% – до 62 431 рубля за тонну;

Бензин Аи-95 вообще достиг стоимости 63 545 рублей за тонну.

В понедельник, 16 февраля, тенденция продолжилась.

На торгах Санкт-Петербургской биржи в понедельник биржевые котировки Аи-95 обновили максимумы за два месяца – 63 787 рублей за тонну,

– пишет издание.

Почему растут цены на бензин?

Главной причиной роста цен трейдеры называют усиление ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В среду дроны ударили по Волгоградскому НПЗ мощностью 13 миллионов тонн. Он входит в десятку крупнейших заводов России.

В четверг атака на Ухтинский НПЗ привела к возгоранию и повреждениям.

В среду Волгоград, а потом Ухта... Клиенты отреагировали – заявки посыпались,

– рассказали источники изданию Reuters.

По их словам, на бирже появилась информация, якобы Волгоградский нефтеперерабатывающий завод после последней атаки не сможет отпускать горючее до марта. Хотя пока последствия ударов точно не известны.

Заметьте! В начале 2026 года розничные цены на бензин в России уже превысили американские. По данным Службы внешней разведки Украины, литр топлива в США стоил на 5 рублей дешевле, чем в стране-агрессоре.

Как топливный кризис охватил Россию?