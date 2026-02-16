Як зросли ціни на бензин у Росії?

За тиждень з 9 по 13 лютого бензин по Росії в середньому здорожчав найбільше з липня минулого року, пише The Moscow Times.

Підскочили у ціні всі найпопулярніші марки бензину:

Оптові партії Аі-92 подорожчали на 6,9% – до 62 431 рубля за тонну;

Бензин Аі-95 взагалі досяг вартості 63 545 рублей за тонну.

У понеділок, 16 лютого, тенденція продовжилася.

На торгах Санкт-Петербурзької біржі у понеділок біржові котирування Аі-95 оновили максимуми за два місяці – 63 787 рублів за тонну,

– пише видання.

Чому ростуть ціни на бензин?

Головною причиною росту цін трейдери називають посилення ударів України по російських нафтопереробних заводах.

У середу дрони вдарили по Волгоградському НПЗ потужністю 13 мільйонів тонн. Він входить у десятку найбільших заводів Росії.

У четвер атака на Ухтинський НПЗ призвела до займання та ушкоджень.

У середу Волгоград, а потім Ухта… Клієнти відреагували – заявки посипалися,

– розповіли джерела виданню Reuters.

За їхніми словами, на біржі з'явилася інформація, нібито Волгоградський нафтопереробний завод після останньої атаки не зможе відпускати пальне до березня. Хоча поки наслідки ударів точно не відомі.

Зауважте! На початку 2026 року роздрібні ціни на бензин в Росії вже перевищили американські. За даними Служби зовнішньої розвідки України, літр пального у США коштував на 5 рублів дешевше, ніж у країні-агресорці.

Як паливна криза охопила Росію?