Тарифы могут повысить: на сколько и когда ожидать изменения

Речь идет о повышении тарифов на газ и электроэнергию. И хоть в Кабмине пытались подольше отсрочить перерасчет, однако больше тянуть не удастся.

На сколько могут подорожать цены на газ и свет

В результате российских ракетных атак украинские энергосети сильно повреждены и разрушены. Все это необходимо восстанавливать, а для ремонтных работ и замены оборудования требуются миллиарды долларов. Соответственно для этого нужно повышать тарифы, которые были "заморожены" с начала полномасштабного вторжения.

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По словам эксперта по ЖКУ Олега Попенко, учитывая риторику, весной повысят не только тарифы на электроэнергию, но и газ. По его мнению, ориентир для газа – это 12 – 14 гривен за кубометр, а для электроэнергии – 2,5 – 3,5 гривны за киловатт-час.

Когда введут новые тарифы

что нынешний тариф на газ от "Нефтегаз Украина" составляет 7,96 гривны за кубометр. Он зафиксирован на целый год, с 1 мая 2022 по 1 мая 2023 включительно. В то же время, за свет украинцы платят 1,44 гривны за киловатт-час – если потребленный объем до 250 киловатт, а 1,68 гривны – если более 250 киловатт.

Разговоры о повышении тарифов в Кабмине есть, но принятия решений по этому поводу пока нет. Скорее всего, вопрос в том, когда именно повышать тарифы: после победы или во время войны.

По моим ощущениям, как минимум до конца лета никто не будет пересматривать тарифы. Если бы сейчас была рыночная цена, киловатт-час стоил бы более 3 гривен,

– рассказал Obozrevatel собеседник в правительстве.

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Если тариф на свет будет примерно до 3 гривен за киловатт-час, то населению придется платить: