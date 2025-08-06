Европейские цены на природный газ несколько упали на фоне ожиданий относительно решения президента Дональда Трампа. Рынок ждет, насколько жестко США ударят по России, если Москва не согласится на перемирие до пятницы.

Как снизились цены на газ?

Базовые фьючерсы на природный газ в Европе снизились и торговались на уровне 34 евро за мегаватт-час, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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На нидерландском хабе TTF фьючерсы с поставкой на ближайший месяц снизились на 1,3%. При этом цены на газ остаются в диапазоне, который держится уже более месяца.

Стабильность цен на газ поддерживают несколько факторов:

Европа стабильно наращивала запасы голубого топлива, что снижает риски поставки, даже с приближением срока нового дедлайна Трампа для России.

Норвегия является важным поставщиком газа и обеспечивает стабильные объемы в Европу, близкие к максимальным на этот период.

Поставки сжиженного природного газа (LNG) также выше средних сезонных показателей.

Стоит знать! Европа смогла ускорить закачку газа в свои хранилища в значительной степени из-за снижения спроса на топливо со стороны стран Азии, а особенно Китая.

Что ожидает газовый рынок?

Цены на газовом рынке Европы пока сдерживает скептицизм его участников относительно дальнейших действий Трампа в отношении России.

Американский президент, поставив новый ультиматум Путину, пригрозил новыми экономическими санкциями, которые угрожают покупателям ее энергоресурсов.

Потенциально это может повлиять на энергетический рынок и сузить возможности поставок для Европы, усилив при этом конкуренцию между игроками рынка.

Европейские трейдеры считают, что вряд ли новые санкции США прямо повлияют на баланс газа в Европе газом, однако остаются начеку из-за возможных сбоев в глобальных поставках.

Важно! Тем временем в России рассматривают варианты уступок США, в частности перемирие в воздухе. А спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отправился в Москву, чтобы добиться прекращения боевых действий.