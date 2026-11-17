Сколько будут платить за газ в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что действующую цену на газ для населения "заморозят" в преддверии зимы, сообщает RP.

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Для бытовых потребителей максимальную цену газа планируют сохранить на уровне 197,29 злотых за мегаватт-час.

То есть цена останется на нынешнем уровне– подчеркнул глава правительства во время открытия заседания Кабмина.

Почему власти пошли на этот шаг

Главной причиной такого решения стало стремительное подорожание энергоносителей из-за войны в Иране и кризиса в Ормузском проливе.

На европейских биржах стоимость газа уже достигла около 100 евро за мегаватт-час. Это самый высокий показатель за более чем год.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Разница между ценой на газ до войны и сегодняшней ценой на рынках шокирует– пояснил Туск.

Он подчеркнул, что такая стоимость газа была бы неприемлемой для польских семей.

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Мы не можем допустить, чтобы люди страдали из-за решений, принятых где-то за океаном. Мы не хотим, чтобы за это платили польские семьи– сказал премьер, имея в виду войну США и Израиля против Ирана.

Что будет с инфляцией и ценами на бензин

Помимо газа, польское правительство обещает сдержать рост стоимости электроэнергии, чтобы население не столкнулось с резким увеличением счетов осенью и зимой.

Также продолжает действовать программа CPN ("Более низкие цены на топливо"), благодаря которой, по словам Туска, бензин в Польше остается самым дешевым в Евросоюзе после Мальты.

В то же время Туск выразил надежду, что кризис на Ближнем Востоке все же удастся урегулировать.

Чтобы нам не пришлось платить за ошибки других государств– подытожил премьер-министр.

Напомним, что оптовые цены на газ и электроэнергию в Европе уже реагируют на обострение конфликта на Ближнем Востоке, однако потребители пока не в полной мере ощутили это в своих счетах. Эксперты предупредили, что последствия могут проявиться в ближайшие месяцы.