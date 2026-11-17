Скільки платитимуть за газ у Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що чинну ціну на газ для населення "заморозять" напередодні зими, повідомляє RP.

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Для побутових споживачів максимальну ціну газу планують зберегти на рівні 197,29 злотого за мегават-годину.

Тобто це буде ціна на нинішньому рівні– наголосив очільник уряду під час відкриття засідання Кабміну.

Чому влада пішла на цей крок

Головною причиною такого рішення стало стрімке подорожчання енергоносіїв через війну в Ірані та кризу в Ормузькій протоці.

На європейських біржах вартість газу вже сягнула близько 100 євро за мегават-годину. Це найвищий показник більш ніж за рік.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Різниця між ціною на газ до війни та сьогоднішньою ціною на ринках шокує– пояснив Туск.

Він наголосив, що така вартість газу була б неприйнятною для польських родин.

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Ми не можемо допустити, щоб люди страждали через рішення, які ухвалювали десь за океаном. Ми не хочемо, щоб за це платили польські родини– сказав прем'єр, маючи на увазі війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Що буде з інфляцією та цінами на бензин

Окрім газу, польський уряд обіцяє стримати зростання вартості електроенергії, щоб населення не зіткнулося з різким зростанням рахунків восени та взимку.

Також продовжує діяти програма CPN ("Нижчі ціни на пальне"), завдяки якій за словами Туска, бензин у Польщі залишається найдешевшим у Євросоюзі після Мальти.

Водночас Туск висловив сподівання, що кризу на Близькому Сході вдасться все ж врегулювати.

Щоб нам не довелося платити за помилки інших держав– підсумував прем'єр-міністр.

Нагадаємо, оптові ціни на газ та електроенергію в Європі вже реагують на загострення конфлікту на Близькому Сході, однак споживачі ще не повністю відчули це у платіжках. Експерти попередили, що наслідки можуть проявитися найближчими місяцями.